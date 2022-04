UNITI PER ORTONA

“ Dopo il ritiro della mia candidatura a Sindaco in tanti mi avete manifestato la vostra vicinanza: voglio ringraziarvi perché per l'ennesima volta mi avete dimostrato, oltre alla stima, un affetto che intendo custodire e ricambiare.

Non è stata una decisione facile ma, come sempre, ho cercato di fare la cosa migliore per la nostra Città. Com'è noto infatti, nelle ultime settimane il Sindaco Castiglione ha aperto le porte delle sue liste a gruppi di candidati vicini a Forza Italia, Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Con questo scenario, a prescindere da chi avesse raggiunto il ballottaggio, la frammentazione delle forze di opposizione avrebbe favorito la coalizione di Castiglione: cosa ancor più grave, come accaduto nel 2017, al secondo turno gli ortonesi avrebbero assistito alle scorribande e agli inciuci che, in assenza di chiarezza, caratterizzano un ballottaggio. Un'esperienza assolutamente da non ripetere.

È per questi motivi che ho deciso di fare un passo di lato: venuto meno l'ostacolo dei due candidati della stessa area, le persone di buona volontà stanno lavorando affinché intorno alla candidatura a Sindaco di Ilario Cocciola si rafforzi un'alternativa unica, rinnovata e autorevole in grado di vincere le elezioni e finalmente voltare pagina rispetto agli ultimi cinque anni.