Solo i rigori fermano il sogno del Victoria Cross Ortona

Si è chiusa ieri la nostra splendida cavalcata in Coppa Abruzzo, cominciata il 12 settembre, che ci ha visti protagonisti fino alla semifinale, ad un passo dal sogno di giocare la nostra prima finale.

Chiaramente c'è delusione però arrivare tra le prime quattro su settantacinque squadre ed essere la prima della provincia di Chieti, questo ci riempie d'orgoglio.

Siamo usciti a testa altissima, dopo dodici rigori, contro una squadra fortissima che, nonostante avrebbe meritato di vincere nei tempi regolamentari, ci ha raggiunto solo a cinque minuti dal termine dei novanta minuti, il goal del nostro vantaggio lo ha segnato al decimo del primo tempo il bomber di Coppa Flamur Hamza .

Alla fine della partita ho ricevuto personalmente i complimenti dell'arbitro, il Sig. Emanuele D'Adamo della sezione di Vasto ( impeccabile la sua direzione di gara ) che si è congratulato con le due squadre per la sportività messa in campo e che è stato un piacere arbitrare la gara.

Ieri c'è stato anche un recupero del nostro girone che ha decretato la matematica qualificazione della nostra squadra ai playoff con ben tre giornate di anticipo.

Sarà la nostra prima volta e cercheremo di onorarli fino in fondo e chiudere nel migliore dei modi una stagione che, comunque vada, sarà da incorniciare.

A tutti i miei ragazzi dico

G R A Z I E ????????????????❤️