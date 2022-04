Partita stregata per il Victoria Cross Ortona

VICTORIA CROSS 1

RAPID 1

Formazione:

CARAFA SERRA FABRIZIO D'ALESSANDRO GUEYE SCARINCI CARRIERI SALINI ( 79° PACACCIO ) PONCE ( 53° ALTOBELLI ) HAMZA CANTOLI DE LUCA ( 33° BILANCIA 50° DANIELE D'ALESSANDRO )

Nonostante non una delle migliori gare giocate al Comunale, il Victoria Cross Ortona avrebbe meritato i tre punti, soprattutto per quello che ha fatto vedere nell'ultima mezz'ora della partita.

Nel primo tempo da segnalare un colpo di testa di Cantoli ed un gran tiro di sinistro di Fabrizio D'Alessandro, ben servito da Hamza, che sfiora il goal.

Nel secondo tempo succede di tutto...

Al 5° minuto si infortuna Bilancia, che a sua volta aveva sostituito De Luca anch'esso infortunato, sfortunato il giovane attaccante ortonese che in un contrasto di gioco si fa' male ad una mano.

Passano dieci minuti ed il Rapid, nel suo primo vero tiro nello specchio della porta, passa in vantaggio con un tiro da fuori area chirurgico, con la palla che và a finire proprio all'angolino.

La squadra accusa il colpo ed al 19° rimane in dieci per l'espulsione di Fabrizio D'Alessandro ma da questo momento comincia un'altra partita.

Passano cinque minuti e sugli sviluppi di un corner, Scarinci di testa, specialità della casa, a colpo sicuro manda alto sulla traversa. Alla mezz'ora bordata di sinistro, da trenta metri, di Cantoli, con la traversa che gli nega la gioia del goal. Anche i difensori si spingono in avanti e nel giro di quattro minuti sfiorano il pareggio prima con Serra, poi ancora Scarinci ed infine Carrieri ma la dea bendata non ne vuole sapere. Ma la squadra insiste e giunge strameritatamente al pareggio e nella maniera più difficile ovvero direttamente dal corner calciato magistralmente da Altobelli ( al suo primo goal stagionale ), è il 90° e l'arbitro concede sei minuti di recupero.

Gli ortonesi ci provano con le poche forze rimaste, al 94° è ancora Cantoli da fuori area ma il portiere è attento e devia in angolo ( innumerevoli i tiri dalla bandierina ).

E proprio a pochi secondi dal triplice fischio ancora un occasione, stavolta capitata sui piedi di Hamza, che da posizione defilata calcia alto non di molto.

Di solito queste partite le perdi ma i ragazzi anche oggi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo mantenendo indenne l'imbattibilità casalinga.

Ora la testa va a mercoledì, alla semifinale di Coppa Abruzzo, dove alle 16.30, al Comunale di Ortona arriverà il Cepagatti e faremo di tutto per centrare una finale che per la nostra società sarebbe storica.