FORZA ITALIA ORTONA AL CENTRO DEL MONDO - SI FA PER DIRE

Anche se nessuno lo dice all’esterno, negli ambienti politici si sussurra sempre più che in Forza Italia ad Ortona presto ci sarebbero movimenti e nuovi ingressi ed il garante sarebbe Nicola Fratino, uomo chiave per se’, improvvisamente smanioso di tornare in campo dopo un decennio di assenza, e per i suoi nuovi alleati, diventando la persona utile che con la sua ambizione potrebbe agevolare questi nuovi scenari. Allora proviamo ad immaginare.



Al centro di tutto i Coletti

che, dopo aver visto bocciato il nome Di Gianluca come candidato sindaco del cdx, potrebbe apprestarsi alla scalata nel partito che fu di Berlusconi per poi succedere allo stesso Fratino.

Ecco perché l’allontanamento dal partito di Simone Ciccotelli, la non curanza sulle nuove leve e l’insistenza dei vertici di FI su Fratino.

Per mettere a segno tutto questo servirebbe allontanare il “il malcapitato ” Angelo Di Nardo, leader del primo partito di Ortona (almeno per ora ma in futuro ne dubito grazie a questa fantasia) ed intromettersi nelle dinamiche interne al partito della Meloni.

Allora entriamo nella “fanta politica”.



Immaginiamo uno scenario in caso di vittoria (ma francamente ne ho i dubbi), in questa surreale ricostruzione:

Fratino sindaco, Coletti vice per commissariarlo e Franco Vanni Presidente.

Certo la Lega, con Nervegna che da sempre è vicino a Fratino, potrebbe rivendicare il ruolo di massimo rappresentante del consiglio Comunale, allora potrebbe essere necessario convincere Vanni per un ruolo diverso ( ma sempre ruolo è strapuntino che sia ) .

Poi non dimentichiamo i gruppi consigliari che dopo le elezioni potrebbero vedere improvvisamente scomparire le liste civiche in favore di un mega gruppo forzista ed evitare nuovi ingressi.



E Fratelli d’Italia accetterebbe questo?

Dettagli, in questo quadro Franco Vanni ( con un ruolo marginale ) inconsapevole o meno potrebbe portare il suo partito a fare hara-Kiri e portarlo alla marginalità e succube a Forza Italia che diventerebbe il primo partito ad Ortona e rappresenterebbe “ l'ombelico del mondo ” si fa per dire .

Ma questa ripeto è solo una fantasiosa ricostruzione, non se ne abbiano a male le persone indicate ma in assenza di chiarezza ammazziamo il tempo ad immaginare.

Altre fantasie politiche seguiranno man mano che la politica si accascia e affloscia su se stessa senza trovare il bandolo della matassa .

Amerigo Gizzi