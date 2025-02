Contrada Postilli al buio

Mentre tutta la comunità di Ortona è concentrata sulla scelta del candidato sindaco e sulle prossime elezioni comunali, i problemi dei residenti continuano e nessuno ne parla. Specialmente nelle frazioni i problemi sono tanti e mai risolti.

Se è vero e legittimo che la funzione del Commissario Prefettizio non possa oltrepassare l'ordinaria amministrazione, è pur vero che gli abitanti delle frazioni continuano a vivere in una situazione di disagio anche durante questo lungo periodo di commissariamento del comune che, come sappiamo tutti, dura ormai da quasi un anno.

Da mesi raccolgo le segnalazioni degli abitanti delle varie frazioni di Ortona, che segnalano gravi criticità: mancanza di acqua, mancanza di metano, strade dissestate, mancanza di pubblica illuminazione, mancata manutenzione delle aree pubbliche, abbandono dei rifiuti, per non parlare poi di servizi che, rispetto a quelli appena citati, sembrano essere meno urgenti, ma che nell'era moderna della digitalizzazione non lo sono affatto, come la mancanza della fibra internet e della copertura della rete telefonica.

Tra le varie segnalazioni urgenti, una proviene dai residenti di una delle frazioni più trascurate dal Comune di Ortona, ossia Contrada Postilli, situata a nord del Comune al confine con Francavilla al Mare, già dal sottoscritto attenzionata tramite una diretta effettuata con Ortona Notizie nello scorso ottobre in cui evidenziavo, insieme ai residenti, delle problematiche legate soprattutto ai continui allagamenti durante le piogge.

Ebbene, oltre a questo problema, i residenti di Postilli da giorni mi chiamano per segnalare che in quella Contrada salta continuamente la luce.

I residenti mi dicono che prima si ripetono continui sbalzi di corrente, in cui la luce va e viene anche 5-6 volte in 30 secondi, per poi spesso concludersi con un definitivo black out. Il tutto tre quattro volte al mese sistematicamente. Ad ogni sbalzo di corrente salta il salvavita all'interno delle abitazioni, che viene riattivato per poi scattare nuovamente con una veloce sequenza.

Dapprima, diversi anni fa, solo quando era brutto tempo, ma negli ultimi anni invece accade continuamente anche durante le belle giornate. In estate è ancora più frequente, giacchè i tecnici avevano riferito che era colpa della maggiore affluenza degli utenti estivi, ma poi anche durante l'inverno la situazione era identica.

Questo ha causato già numerosi danni agli elettrodomestici, anche di grandi dimensioni come televisioni e lavatrici, oltre che a caldaie e cancelli elettrici bruciati per i continui sbalzi di corrente.

Tale blackout riguarda sia l'illuminazione privata all'interno delle case che la pubblica illuminazione lungo tutta Via Postilli, come risulta dalle foto inviatemi domenica scorsa 02 febbraio.

Ovviamente ogni volta chiamano il numero di riferimento per i guasti dell'energia elettrica, gli addetti intervengono, ma puntualmente accade la stessa cosa. Il tutto ormai da molti anni almeno tre quattro volte al mese.

Si può immaginare il loro disagio, specialmente per le persone anziane che (mi hanno anche riferito) usano un apparecchio collegato alla bombola dell'ossigeno, che ad ogni sbalzo di corrente si disattiva e non è più funzionante.

Oltre il pericolo per automobilisti ed i pedoni che, durante il blackout lungo quella strada, la percorrono. Compresi i residenti che devono entrare ed uscire di casa obbligatoriamente da quella strada in quanto unica via di accesso alle loro abitazioni.

Detto ciò, si richiede cortesemente, a chi di competenza, di intervenire con urgenza in Contrada Postilli per cercare di risolvere al più presto questo problema che crea disagi enormi ai residenti.

Il sottoscritto come semplice cittadino referente dei residenti, in questo periodo di commissariamento del Comune, considerato che nonostante l'intervento dei tecnici questo problema perdura da anni, non può fare altro che farsi sentire attraverso questi comunicati stampa, rappresentando questo un modo per dare voce ai cittadini ed attirare l'attenzione sui problemi e sulle esigenze dei residenti delle frazioni che (forse non è chiaro a tutti) si sentono sempre più trascurati ed emarginati, soprattutto in vista delle future elezioni!!!

Avv. Domenico Barbone Paolini