Presentazione del libro "Le forbici e l'ago" di Rossano Orlando

Si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 16, in collaborazione con l'Università ortonese della terza età, presso l'aula magna dell'Istituto Tecnico Navale, la presentazione del libro "Le forbici e l'ago- Denaro, io sovrano e disuguaglianze: spodestare l'homo oeconomicus" di Rossano Orlando.

Interverranno Tommaso Iubatti presidente Unitre, l'editore Arturo Bernava.

A moderare l'incontro sarà il pedagogista Mario Palmerio.



Il libro è già stato presentato a Francavilla presso l'Auditorium Sirena, a Pizzoferrato da Alberto Bagnai, economista e deputato, presso la SalaConsiliare, a Fara San Martino, al Parco dei Priori a Fossacesia, ad Avezzano e Guardiagrele, riscuotendo interesse e consenso del numerosopubblico intervenuto.

"Le forbici, tagliando, creano divisioni e frantumano l'umanità; l'ago, invece, tesse la trama e l'ordito del dialogo, in ogni circostanza. Recidere no, cucire si e anche ricucire, se serve (...) Dobbiamo reinventare un'economia che non sia più quella dei depressima dei virtuosi, che susciti empatia, che non sfianchi le comunità, che implementi le sinergie, che ci faccia sentire non più soli."

L'autore Rossano Orlando è giornalista nel quotidiano dell'Abruzzo il Centro e saggista. Dall'incontro con l'accademico e giurista Giacinto Auriti, suo concittadino, si è appassionato ai temi dell'emissione monetaria e della "moneta debito".

È autore dei libri: “Ma l'euro di chi è? L'esperimento del Simec, la moneta del popolo, tra lira e valuta unica europea”; “Debitori dalla nascita. Potere finanziario, sovranità monetaria e moneta alternativa”; ”Il sole di Passepartout. L'altra faccia del denaro, misura di tutte le cose”; "Il senso e la misura ”. “Il dio denaro, il rifiuto della moderazione e i valori perduti”.