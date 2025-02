Ragazzi che si mobilitano per aiutare i piÃ¹ piccoli, doni alla Pediatria di Lanciano

Ragazzi che si mobilitano per essere d'aiuto ai bambini. È questo lo spirito che ha animato la "Gioventù Nazionale" che ha donato alla Pediatria di Lanciano due apparecchi, uno per il reparto e uno per il nido, per il monitoraggio della saturazione d’ossigeno e dei parametri cardiaci.

Sono stati accompagnati dal consigliere regionale Nicola Campitelli e ricevuti dal responsabile del reparto Nicola Ranieri, dalla caposala Elena D'Eramo e dal personale in servizio, che hanno avuto parole di gratitudine per il gesto