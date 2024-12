Elettori di centrodestra a Ortona basiti per l'inerzia dei tre partiti che li rappresentano

L'inerzia dei tre partiti di cx dx ( FDI - FI- Lega ) sta spazientendo tutti gli elettori che vi si riconoscono e che rappresentano teoricamente quasi la metà o poco meno dei votanti prendendo a riferimento i dati inconfutabili delle ultime elezioni regionali ad Ortona. Comunque lo si voglia valutare e' fuor di dubbio che il cxdx Ortonese e' sicuramente una forza preponderante rispetto a qualsiasi altra aggregazione presente nel territorio ma ciò nonostante la loro divisione che persiste ancora nella scelta del proprio candidato oggi sta deludendo sempre di più anche se un giorno si e l'altro pure professano l'unità da cui non si può prescindere.

Sicuramente , almeno secondo il mio parere , tutto e' reso più difficile e complicato perchè finora si e' insistito su un tavolo onestamente anomalo e ibrido che non poteva produrre nessun risultato positivo visto il grande affollamento che lo ha caratterizzato .



Bisogna tornare alla ABC della politica e fare un tavolo esclusivamente dei tre Partiti di cx dx a cui spetta l'onere e l'onore di trovare una sintesi comune su un candidato condiviso e poi allargare alle forze civiche che volessero riconoscersi in questa aggregazione . E' stato fatto un grosso errore non seguire questa strada ma perseverare in questo comportamento sarebbe diabolico e ribadirebbe un fallimento che si e' già manifestato ampiamente .

Quindi resettare tutto e ricominciare con lena e celerità dai tre Partiti e' necessario ed indispensabile , gli errori fatti devono essere cancellati al più presto se non si vuole finire in un inestricabile labirinto da cui se ne esce solo con le ossa rotte di tutti nessuno escluso .

I se e i ma e i distinguo puerili ormai stanno a zero , o esprimono urgentemente un candidato condiviso o non ne avranno più diritto di fronte ai Cittadini che dovrebbero sostenerli .



Situazione attuale dei Partiti di quest'area

Fratelli D'Italia rappresentato dal coordinatore Provinciale Antonio Tavani

Dal primo momento il Partito ha espresso la volontà di indicare un candidato Sindaco ed in prima battuta ha messo la disponibilità del coordinatore cittadino Franco Vanni ma avendo anche altre frecce nel proprio arco altrettanto validi ed efficaci .

Forza Italia rappresentato dal coordinatore Provinciale D'Amario Daniele

Non ha mai indicato chi rappresenta il partito ad Ortona e tantomeno un suo candidato per la carica di Sindaco , si limita a dire e a paventare un suo nome ma non se ne vede traccia , sembra una volontà di procrastinare in attesa di non si sa che cosa .

Lega - Coordinatore Provinciale Maurizio Bucci .

Forse rappresentato ad Ortona da Federico Nervegna ? ( solo portavoce a quanto se ne sa ) . I due mantengono una condotta che dire ambigua e' un eufemismo in quanto dicono esattamente il contrario l'uno dall'altro ed anche se lo si vuol far passare per un gioco delle parti se inizialmente questo poteva essere tollerato ora non più anzi e' un boomerang devastante per la Lega e per la loro credibilità personale politica . Anche questo Partito paventa di avere un proprio candidato ma non ne fa menzione , se ce l'ha lo palesasse .

I tre “ dell'Avemaria ” ( FDI- FI - Lega ) devono sapere che la ricreazione e' finita e la loro credibilità sta scemando di giorno in giorno , non hanno più tempo da perdere se vogliono riavvicinarsi agli elettori .

Basta con riunioni ibride , basta cincischiare perchè è fuorviante , deludente , defaticante ed alla fine squalificante e lungi dal risolvere anzi producono solo aggravamento ed accentuano più che avvicinare le distanze .

PS: il quadro per gli elettori deve essere una scelta chiara e netta , secondo il mio modesto parere, tra un'aggregazione di centrosinistra che ora e' già delineata ampiamente e una di centrodestra che stenta a palesarsi ma che e' obbligatoria stando a quanto professato ma non ancora attuato ma il tempo stringe e sta per scadere.



Amerigo Gizzi