Nuovo Mister per la Victoria Cross Ortona

PANTALEONE PALLADINETTI È IL NUOVO ALLENATORE DEL VICTORIA CROSS

Sotto una pioggia insistente e un forte vento, il nostro nuovo tecnico ha diretto ieri il suo primo allenamento al Comunale. Pantaleone Palladinetti, di Miglianico, classe 1975, per tutti “mister Panta”, nella scorsa stagione ha allenato l’Adriano Flacco Giuliano Teatino e in precedenza, per diversi anni, la Val Di Foro Miglianico. Ha svolto anche il ruolo di vice nel Miglianico Calcio, dove ha anche lavorato molto con i giovani.

?Queste le prime dichiarazioni del nuovo allenatore biancorosso: “Mi ha spinto qui la voglia di allenare un gruppo di ragazzi che ha dietro una società ricca di valori. L’obiettivo che mi pongo insieme ai calciatori è quello di salvarci e rimanere nella categoria, anche per onorare al meglio il decennale del Victoria Cross. Ho un gruppo di ragazzi molto disponibile, che si è subito allineato alle mie idee. Hanno capito che devono lottare per ottenere risultati”.

Come società diamo il benvenuto a mister Palladinetti, al quale auguriamo buon lavoro. Avevamo bisogno di una ventata di freschezza e di ottimismo, elementi che lui ha portato in campo e nello spogliatoio fin da subito. Ringraziamo il ds Pasquale Leonelli per aver traghettato la squadra sino alla fine del girone d’andata, muovendosi nel contempo per portare sulla nostra panchina il nuovo allenatore.

FORZA VICTORIA CROSS!?❤️?

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo