La SIECO AKEA Supera la DOMOTEK REGGIO CALABRIA Al Quinto Set

Termina con una vittoria al Tie-Break il girone di andata della Sieco Service Akea Ortona. Sfida di cartello con la Domotek Reggio Calabria a caccia di un aggancio all'Ortona seconda in classifica. Una gara importantissima per i fini della griglia di Coppa Italia e che ha confermato la Sieco Akea Ortona è seconda in classifica. Una gara come da previsioni complicata e ricca di emozioni. Una gara caratterizzata, nel bene e nel male, dal fondamentale del servizio. Le due squadre hanno sbagliato ben 38 servizi in due ma con Reggio Calabria che ha piazzato anche cinque aces contro uno solo della Sieco Akea. Sieco che ha sofferto un po' il servizio sempre molto potente degli avversari che spesso e volentieri sono riusciti a mettere in seria difficoltà i ricettori ortonesi. Abruzzesi che hanno alternato momenti di pura esaltazione ad altri di gioco meno brillante. Ma i Ragazzi Impavidi, bravi a risorgere dalle proprie ceneri, dopo un quarto set opaco ed un quinto che si stava mettendo male, serrano le fila e superano al photofinish gli avversari. Coach Denora: «Una bella vittoria quella di questa sera contro un Reggio Calabria che si conferma sempre più squadra rivelazione di questo campionato. Squadra rivelazione perché nessuno aveva previsto che arrivasse a metà campionato in questa posizione di classifica. Se andiamo però a vedere il roster, Reggio Calabria ha due bande eccezionali che affiancate dai loro compagni formano una squadra decisamente ostica. Seppure al tie-break, ogni vittoria è molto importante. Peccato per il primo set, quando la fortuna non ci ha aiutati con quel paio carambole sul finale. Tutti vorrebbero vincere da tre punti ma riprendere dopo la sosta vincendo ancora di certo sarà da sprone per le prossime, difficilissime gare».

IN BREVE

Dopo un avvio di primo set equilibrato, la Sieco Akea Ortona mette in difficoltà la fase difensiva della Domotek Reggio Calabria. Gli ospiti non riescono ad attaccare restituendo spesso palla in palleggio ad Ortona. I padroni di casa approfittano e scavano un solco. Solco che poi prontamente ridimensionato perché gli ospiti cominciano ad esibirsi in un muro che diventa sempre più efficace. A metà parziale, comunque, i biancoazzurri sono sempre in vantaggio sul 12-9. A questo punto Ortona si disgrega e subisce un parziale di 0-5 ed è costretta ad inseguire. Gran reazione degli abruzzesi che a loro volta registrano il muro. Gli attacchi degli avversari sono ora tutti sporcati e la ricostruzione è più semplice e così Ortona rimette la testa avanti e si presenta allo sprint finale sul 20-17. Due rimpalli fortunosi degli ospiti annullano ben due set-point e poi l'occasione di chiudere è per gli ospiti che ribaltano con un ace 25-26. Dopo un lunghissimo vantaggio, Reggio Calabria la spunta 32-34.

Un Secondo Set che le due squadre giocano punto a punto dando vita ad una gara piacevole. Ortona trova un piccolo vantaggio quando si è alla metà del set. Questa volta gli adriatici tengono a bada la veemenza degli ospiti sul finale e pareggiano i conti.

Meglio la Domotek Reggio Calabria nelle prime battute del terzo set che tenta subito una mini fuga, arginata da un Rossato che sfoggia grande abilità sia in attacco che a muro. In questa gara non c'è nulla di scontato e Reggio Calabria torna in vantaggio grazie ad un buon momento di Laganà. A metà parziale è Ortona ad Inseguire. Da li in poi è una continua altalena ma l'oscillazione favorevole è per la Sieco che si trova in vantaggio 23-21. Finale in controllo per la Sieco Akea che mette in tasca il primo punto in palio.

Si parte con il quarto set. Qualche errore di distrazione della Sieco permette subito alla Domotek di trovare il doppio vantaggio subito colmato dai padroni di casa. Il parziale torna in perfetto equilibrio fin quando Laganà non fa partire ufficialmente la fuga dei suoi grazie ad un suo ace e ad una insidiosa striscia di servizi insidiosi, gli ospiti trovano la forza di andare sul +5: 10-15. Reggio Calabria va in gestione e Ortona non sembra dal canto suo riuscire a trovare il famoso bandolo della matassa. La Domotek ha gioco facile contro una Sieco Akea che sembra essersi arresa all'avversario, con la testa già al tie-break.

Quinto set con giallo (in tutti i sensi). Doppia invasione e doppio giallo. La prima sembra essere commessa dalla Domotek ma il gioco prosegue e pochi istanti dopo anche Marshall fa muovere la rete ma giura di aver toccato la parte esterna all'asticella il che non costituirebbe fallo. Per sedare le proteste, l'arbitro estrae due cartellini gialli e si prosegue. Un parziale dalle due facce, nella prima parte è la Domotek a prevalere e proprio quando gli ospiti già pregustano una vittoria, forti di un cambio di campo in vantaggio di tre punti 5-8. È a questo punto che Ortona alza letteralmente il muro. Marshall e Del Vecchio Picchiano forte, un muro di Rossato e ben tre consecutivi di Arienti mettono KO la terza forza del campionato.

PRIMO SET:

La Sieco Service Akea Ortona scende in campo con il classico schieramento che vede la diagonale palleggiatore-opposto formata dalla coppia Pinelli-Rossato. A schiacciare ci penseranno come al solito Capitan Marshall e Bertoli mentre al centro ci sono Arienti e Pasquali. Broccatelli è il Libero.

Reggio Calabria risponde con Esposito al palleggio e Laganà opposto. Zappoli e Lazzaretto a schiacciare in posto 4. Al centro Stufano e Picardo con De Santis nel ruolo di Libero.

La prima palla del match è già tra le mani di Pinelli ma il primo punto è per gli ospiti 0-1. Marshall pareggia 1-1. Forte la diagonale di Rossato 2-3. Bertoli la piazza 3-3. Marshall trova la pipe del sorpasso 4-3. Muro di Pasquali 6-4. Reggio Calabria fatica a ricostruire e regala il contrattacco alla Sieco Akea. Marshall non sbaglia 8-4. Zappoli tira un forte lungolinea e riconquista palla 9-5. Marshall commette invasione 10-8. Rossato cerca ma non trova le mani del muro 12-11. Out la diagonale di Marshall e c'è il contro sorpasso 12-13. Lazzaretto sbaglia completamente l'impatto con la palla e il suo servizio vola fuori 15-16. Laganà, seconda linea, pesta la riga in attacco 16-16. Marshall, a segno la pipe del 18-16 . . Mani-fuori di Reggio 21-20. Rossato 23-21. Del vecchio 25-24. Picardo al centro 25-25. Ace per Lazzaretto 25-26. Zappoli spinge troppo il pallone 27-27. Ortona ricostruisce e il set-point è per i padroni di casa grazie a Del Vecchio 28-27, poi Pinelli sbaglia il servizio 28-28. Ancora Del Vecchio 29-28. Lazzaretto regala il set point a Reggio Calabria 29-30. Zappoli poi sbaglia il servizio 30-30. Stufano la spara fuori a fondo campo 31-30. Laganà 31-32. Rossato spara fuori e il primo set è per Reggio Calabria.

SECONDO SET

Rossato fermato dal muro 0-1. Marshall trova la mano esterna del muro 1-1. Out l'attacco di Arienti 2-4. Il muro di Lazzaretto su Rossato tocca l'asta 4-4. Ancora un errore di Lazzaretto 6-5. Ottimo l'attacco di Pasquali al Centro 11-9. Marshall non trova il giusto impatto con la palla e l'attacco si spegne a rete 13-12. Fuori l'attacco di Laganà 15-12. Fuori il muro di Ortona 17-14. Fuori anche il servizio di Picardo 18-14. Ottima intesa tra Pinelli e Pasquali che la stampa in campo 19-15. Ace di fortuna per Reggio Calabria la rete spedisce la palla a cadere sulla riga esterna 20-17. Forte e in campo la diagonale di Marshall 22-19. Sulla rete il servizio di Lazzaretto 23-20. Fuori anche l'attacco al centro di Reggio 24-20. Marshall al centro 25-21.

TERZO SET

Sulla rete il servizio di Del Vecchio, poi Marshall pareggia 1-1. Troppo forte l'attacco di Rossato, il muro spedisce fuori 2-2. L'attacco di Del Vecchio passa attraverso il muro 5-6. Muro solitario di Rossato che ferma la ripartenza ospite 6-7. Ancora un muro di Rossato 8-7. La diagonale stretta di Marshall risulta imprendibile 11-10. Ancora a segno Laganà 12-14. Gran muro di Pasquali 14-14. La diagonale stretta di Rossato vale il 16-16. Zappoli attacca forte 19-20. Fuori la parallela di Laganà 21-21. Gran diagonale di Rossato 22-21. Muro di Pasquali 23-21. È Del Vecchio che conquista il set point sul 24-22. Zappoli schiaccia fuori la sua pipe, senza muro, grave errore del giocatore brasiliano 25-22. Il primo punto in palio è in tasca ad Ortona.

QUARTO SET.

Il servizio è degli ospiti con Stufano. Reggio Calabria contrattacca e Laganà fa 0-1. Del Vecchio sfrutta il muro avverso per segnare il 5-5. Marshall ne tira una fortissima al centro in pipe 6-5. Stufano elude il buro al centro 7-7. Pasquali attacca al centro 9-8. Ace di Laganà 10-13. Il muro di Ortona non trattiene 10-15. Laganà tira sulla rete il suo servizio 11-15. Del vecchio 13-18. Ace per Laganà 15-22. Ace di Rossato 17-23. Marshall si infrange sul muro ed è tie-break.

QUINTO SET

Fischiata una doppia a Marshall 0-1. Il capitano però si rifà con una pipe che pizzica la riga laterale 1-1. Dopo una lunga azione è Pasquali al centro 2-3. Laganà supera il muro di Ortona 4-7. Muro di Del Vecchio 5-7. Al cambio di campo Reggio Calabria è in vantaggio 5-8. Out il servizio di Zappoli 6-8. Muro solitario di Rossato 8-8. Pasquali per il 9-10. Forte la diagonale di Marshall 10-11. Muro di Arienti 11-11. Ancora un muro di Arienti 12-11. Terzo muro di Arienti 13-11. Fuori l'attacco di Zappoli 14-11. Fuori il servizio di Del Vecchio 14-12. L'ultimo punto sarà deciso dal video check per un presunto muro finito sull'asticella. L'arbitro aveva assegnato il punto alla Domotek ma dopo attenta revisione al VAR il punto va ai padroni di casa che si aggiudicano l'incontro.

Sieco Akea Ortona - Domotek Reggio Calabria 3-2 (32-34 / 25-21 / 25-22 / 17-25 / 15-12)

Durata Set: 38' / 24' / 22' / 25' / 22'

Durata Totale: 2h 11'

Arbitri: CRUCCOLINI Beatrice (Perugia) - POLENTA Martin (Filottrano)

Sieco Akea Ortona: Pinelli, Pasquali 11, Broccatelli (L) 59% pos – 41% perf, Bertoli 1, Giacomini n.e., Del Vecchio 14, Marshall 26, Di Tullio, Torosantucci n.e., Rossato 18, Di Giunta n.e, Arienti6, Alcantarini n.e., Di Giulio (L) n.e. Allenatore: Denora Caporusso. Vice: Di Pietro.

Muri Punto: 12 – Aces: 1 – Battute Errate: 18

