IL CENTRO SINISTRA HA SCELTO IL SUO CANDIDATO SINDACO

Come anticipato dal Commissario Angelo Radica nella conversazione che un paio di settimana fa ho avuto con lui si e' tenuto questa sera la riunione del tavolo di cx sx con il compito di scegliere il candidato Sindaco che deve rappresentarlo alle prossime elezioni comunali .

La riunione si e' tenuta nella sede de “ Il Faro ” , quindi zona trafficatissima e alla luce del sole forse per dare più risalto a ciò che si stava decidendo .

Naturalmente quando la politica si riunisce le decisioni che prende poco dopo diventano di dominio pubblico , uno esperto di queste cose diceva che le decisioni prese soprattutto se segrete si sanno un minuto dopo se non in contemporanea , quindi le cose che si fanno si sanno .



Il candidato Sindaco e' Ilario Cocciola , designato dal PD , AVS , Il FARO , ORTONA CORAGGIOSA , AZIONE , ITALIA VIVA e il CENTRO DEMOCRATICO.

E' chiaro che ora il candidato designato cercherà di allargare ulteriormente la sua coalizione ma ormai il più e' fatto .

A breve andrò sui particolari che man mano trapeleranno e cercherò di sentire il polso e le opinioni anche direttamente dai protagonisti .

Amerigo Gizzi