Prima vittoria stagionale per la Victoria Cross Ortona

⚽️✍️La prima vittoria in casa. Il racconto del presidente Misci.

Il folto pubblico presente al Comunale di Ortona ha assistito ad una bella gara e si è divertito tantissimo. Una partita per cuori forti decisa a 30 secondi dal fischio finale con un calcio di rigore realizzato con freddezza dal nostro capitano, bomber De Luca.

“Dopo 11 minuti il Palena si porta in vantaggio ma ce ne bastano altri 4 per pareggiare i conti con De Luca che, ben servito da Bilancia, dribbla il portiere e deposita in rete.

Al 20’ De Luca serve Alberto Maccarone che da fuori area va a togliere la tela del ragno dall'incrocio dei pali, un autentico golazo. Il centrocampista ortonese realizza solo gol di rara fattura.

Intorno alla mezz'ora due occasioni capitano sui piedi del solito De Luca: nella prima colpisce un palo clamoroso e dopo un minuto, a tu per tu con il portiere, spreca malamente.

Ma quando meno te l'aspetti arriva il pareggio della squadra avversaria al 41’. Tutto da rifare.

È il 45’ quando l'incontenibile De Luca da fuori area lascia partire una rasoiata e solo la bravura del portiere ospite gli nega la gioia del gol numero 48 con la nostra maglia.

Il secondo tempo non è scoppiettante come il primo e le occasioni si vedono con il lanternino.

Accade tutto nel finale, a tre minuti dalla fine. L'attaccante del Palena a botta sicura calcia in porta ma un superlativo Hysaj gli dice di no.

Passata la paura, la truppa di mister De Iuliis si catapulta nell'area avversaria e al 92’, su un cross deciso di Scorpiglione, un difensore ospite commette un netto fallo di mano che l'arbitro non può esimersi dal sanzionare.

Sul dischetto, all’appuntamento col 48esimo gol biancorosso, il quarto stagionale, si presenta bomber De Luca che, glaciale, batte l'estremo difensore del Palena e regala alla nostra squadra la prima vittoria stagionale dopo 3 giornate con 2 pari e una sconfitta.

Di solito queste partite le perdi ma la squadra ci ha creduto fino alla fine ed ha portato a casa una vittoria più che meritata.

Ora la testa va alla prossima delicata trasferta di sabato contro il Trigno Celenza.”

?IL TABELLINO

VICTORIA CROSS ORTONA3️⃣

⚽️Emanuele De Luca (doppietta), Alberto Maccarone

PALENA2️⃣

Parziali: 0-1, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2.

HYSAJ, MAZZARELLI, GRAPPASONNO, GUEYE, LUCIANI, MACCARONE A., SCORPIGLIONE, TELLA (53’ HAMZA, 90’ PACACCIO A.), DE LUCA, BILANCIA, CANTELMI (46’ VITELLONE, 72’ BUZZELLI)

#VictoriaCrossOrtona #LndAbruzzo