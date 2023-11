GLI ULTIMI SPASMI DELL'ERA CASTIGLIONE SONO PENOSI E DESTINATI A CONCLUDERSI A BREVE

E' complicato già ripercorrere le vicende di questa Amministrazione per quanto sono contorte e non trova riscontro in nessuna casistica di altri comuni analizzati negli ultimi sessant'anni , siamo diventati famosi ormai in tutta la Regione solo perchè c'è grande curiosità per indovinare il giorno in cui il Sindaco si dimetterà o cadrà , qualcuno sta pensando addirittura di promuovere un gioco a premi con una vincita cospicua a chi si avvicinerà di più alla fatidica data , perchè ormai e' certo , cadrà e di brutto . La situazione attuale vede un continuo rincorrersi di riunioni , alcune in comune , altre in altri luoghi il che sarebbe una bella notizia se riguardassero gli interessi dei Cittadini invece , purtroppo , vengono fatti solo per interessi di bottega politica e di stipendi conseguenti . Il Sindaco non si da per vinto e tenta tutte le strade per non rinunciare al posto al sole che dal primo gennaio frutterebbe la strabiliante cifra di 4700 euro .

Addirittura sembra che il Sindaco stia cercando in tutti i modi di far dimettere da presidente del consiglio Federica Paolucci che e' stata ed è un esponente della maggioranza da sempre e democraticamente eletta per far posto al “ traditore politico ” per riconoscenza del cambio di casacca , sarebbe , mi permetto di dire , un segnale di estremo degrado e di decadimento di ogni qualsivoglia buon senso e riconoscimento indiscusso che la pratica di ambizione personale politica e' l'unica cosa che paga , “ fottendosene ” del fine vero che ogni politico dovrebbe osservare che e' unicamente e solo il bene della collettività . “ Perdete ogni speranza voi che ci pensate ” , la Paolucci è intoccabile perchè ha avuto i voti necessari per ricoprire questa carica Istituzionale e il solo pensare di sostituirla con un “ traditore politico ” da la stura di quanto sia l'arroganza politica di cui fa sfoggio il Sindaco ma che serve solo ad accrescere la giustezza della figura acquisita dalla Paolucci ed una squalifica grave e senza appello del primo cittadino . Rispettare le Istituzioni e quello che sancisce il Consiglio Comunale e' l'ABC della democrazia e poi quale sarebbe la motivazione per “ cacciarla ? ” , ci rendiamo conto che si e' travalicato e di molto ogni limite ? oltre “ non c'è che l'abisso ”. A questo punto mi viene da dire “ meno male che la Paolucci c'è ” e “ guai ” a chi ce la toglie .

Credo che i due sindaci o i due papi come in consiglio comunale li ha chiamati Simonetta Schiazza devono farsene una ragione perchè l'unico esponente in questo consiglio comunale che ha una vera maggioranza e' l'attuale Presidente del Consiglio Federica Paolucci e una sua destituzione indotta con pressioni inusitate , insistenti e irriguardose sulla sua persona secondo il mio parere equivarrebbero ad un “ GOLPE POLITICO ” ovviamente con le dovute proporzioni del caso , considerando che e' stata democraticamente eletta solo qualche giorno fa . Se ne prenda atto e se ne siete capaci andate avanti ma giù le mani dalla Paolucci . “ Credo che chi semina vento raccoglie tempesta ” , “ chi e' causa del suo mal pianga se stesso ” , “ chi getta non raccoglie ”e potrei aggiungere ancora altre chicche che i nostri nonni magistralmente ci hanno lasciate in eredità -

In quanto all'ideologo e nello stesso tempo liquidatore di Ortona Cambia che e' assessore al bilancio senza nessun merito di competenza , lui e' avvocato che e' quanto di più lontano da questa materia , ma solo perchè voluto dal suo portatore d'acqua ma che purtroppo passerà ad essere anche un alzatore di mano avendo come unico conforto che se si stanca con la mano sinistra può passare a quella destra tanto il risultato non cambia , perdonatemi un pò d'ironia ma in questa “ valle di lacrime ” penso sia consentito .

Evidentemente Leo Castiglione non pago della “ meschina figura politica ” in termini di voti e di mancata autorevolezza dimostrata nella votazione del rinnovo del Comitato di Ecolan dove il nostro Sindaco si e' presentato come aspirante Presidente ed ha ricevuto uno schiaffo morale senza precedenti con solo 6 voti raccolti contro i 30 andati al riconfermato Pino Finamore. Se consideriamo che Ortona e' il secondo comune per azionariato di Ecolan si capisce bene della scarsa o nulla considerazione di cui gode . sapendo . Non gioisco per questo in quanto Ortona ne riceve un danno ma serve a far capire di quanto sia ormai prevalente il sintomo di “Onnipotenza politica ” del nostro rappresentante . Altra pessima figura per quanto riguarda i consiglieri comunali in provincia dove non siamo rappresentati perchè il nostro Sindaco ha appoggiato la canditatura del cxsx come presidente che in cambio gli ha permesso di far parte del comitato dei sindaci della sanità che comunque e' un organo consultivo di nessuna reale rilevanza . Insomma una caporetto senza fine . Ora mi giunge notizia dai corridoi del Palazzo che per rendere la pillola meno amara a qualcuno si paventerebbe anche un posto come consigliere provinciale , visti i precedenti trascorsi mi sembra improbabile che un allettamento del genere possa andare a buon fine e poi bisogna considerare che il consigliere provinciale prende solo un gettone di presenza che si riduce a poche decine di euro , quindi per nulla appetibile . Anche la via di trovare un altro “ traditore politico ” nei banchi dell'opposizione e' una chimera ed il solo pensarci fa capire che la fine e' dietro l'angolo . Quando si teme di affogare la mente si offusca e si annebbia e fa vedere una foglia come l'unica via per salvarsi ma evidentemente non e' che l'arrivo della fine .

Ora si parla di una breve tregua chiesta a chi rivendica quella POLTRONA , addirittura fatta da chi gli ha tirato “ il pacco ” . Ormai si e' persa la trebisonda , ogni via d'uscita trova un muro invalicabile , Pompei sta vivendo le ultime ore .

Io concludo dicendo che sono a disposizione ancora pochi giorni affinchè il vero EROE della situazione si palesi e si prenda tutti gli onori perchè comunque la spina da staccare sta già bruciando e quindi il risultato e' ormai già scritto , si tratta solo di anticiparlo prendendosene tutti i benefici che gli verranno attribuiti .

Amerigo Gizzi