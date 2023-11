Un simbolo di colore rosso per dire no alla violenza sulle donne

“ il 25 novembre mettiamo un simbolo di colore rosso nelle vetrine, per dire no alla violenza sulle donne, per ricordare Laura e Letizia “ questo l’ invito che Anna Rita Marfisi, titolare di un negozio sito in Via della Libertà a Ortona, rivolge a tutti i commercianti di Ortona.

Sabato 25 novembre è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne e Ortona è stata teatro di un doppio femminicidio: Laura e Letizia che sono state massacrate a coltellate.

Un semplice gesto può essere utile per mantenere viva l’attenzione su questa brutta vicenda, con la speranza non vedere più il ripetersi violenze sulle donne.

Si invita a testimoniare l’adesione, per chi vuole, anche postando ( nei commenti sulla pagina Facebook di Ortona Notizie ) la foto della vetrina allestita con il simbolo di colore rosso, in modo che rimanga memorizzata sui social e poi sul web.

