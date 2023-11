La SIECO SERVICE ORTONA verso Brescia

Un quarto posto in una classifica che da quelle parti, con dodici punti all'attivo è davvero corta. Brescia guida infatti un trenino di contendenti di sette sorelle distanti appena due punti dal quarto al decimo posto. Va da sé che una vittoria o una sconfitta, anche al tie-break, cambierebbe drasticamente la situazione delle squadre coinvolte.

Una squadra, quella di Brescia, costruita con elementi di qualità, di esperienza e soprattutto in sintonia per aver giocato insieme da tempo. Tra i giocatori confermati dalla scorsa stagione, spiccano infatti il palleggiatore Tiberti, i centrali Candeli e Mijatovic, il libero Franzoni e l'attaccante cubano Gavilan. Come se non bastasse, durante l'estate, la squadra si è ulteriormente rafforzata con l'arrivo di giocatori importanti come Klapwijk, opposto olandese di 38 anni con una ricca esperienza internazionale e passaggi significativi in Superlega con Ravenna e Vibo. Si aggiungono anche Erati, centrale proveniente da Porto Viro, e Cominetti, arrivato da Bergamo. I prossimi avversari della Sieco arrivano dalla sconfitta in trasferta contro la capolista Grottazzolina.

Alla luce di tutto questo sarà quindi proprio una brutta gatta da pelare per Coach Nunzio Lanci & Co.: «È vero, nelle ultime gare abbiamo avuto qualche grana fisica che sembrerebbero in via di risoluzione», dice Nunzio Lanci. «L'assenza di pedine non è soltanto un problema per il giorno della gara ma è qualcosa che va purtroppo ad influenzare anche la qualità degli allenamenti. Direi che la fortuna non ci assiste proprio in una stagione dove ne avremmo avuto un gran bisogno. Brescia è un'ottima formazione, non a caso in piena lotta per la testa della classifica. Il campionato è ancora lungo e tutto può accadere. Noi non ci arrendiamo».

La Sieco Ortona è dunque alla vigilia dell'ennesima gara proibitiva, di certo complicata, difficile ma non impossibile, se finalmente le cose dovessero cominciare a girare bene. L'impegno è massimo e i ragazzi devono solo dimostrare il loro reale potenziale in campo. C'è bisogno di scoccare quella scintilla che finalmente metta in moto il motore ortonese.

I due arbitri, Giglio Anthony e Sabia Emilio fischieranno il primo servizio alle ore 18.00 di domenica 26 novembre e i tifosi ortonesi potranno seguire la sfida con lo streaming gratuito di Volleyball World. Troverete il link diretto sul sito della Sieco Service Impavida Ortona https://impavidapallavolo.it