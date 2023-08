I NODI VENGONO AL PETTINE - IL SINDACO AZZERA LA GIUNTA ?

Parliamoci chiaro , quando un'Amministrazione governa per il bene collettivo le cose sono relativamente facili e semplici in quanto adoperando solo il buon senso del buon padre di famiglia si ottiene l'obbiettivo ma quando si governa solo per il potere e “ interessi personali politici ” le cose si complicano perché bisogna fare la distribuzione dei pani e dei pesci e per conciliare ambedue il compito diventa improbo e difficilissimo . Se a questo si aggiunge che il “ tradimento politico ” che in pratica diventa una macchia politica indelebile ha un prezzo , arrivera' un assessorato ? , e che in questa circostanza si sopravvive anche solo per un voto allora diventa proibitivo e si viaggia sempre sul filo del rasoio e si rischia di cadere un giorno sì e l'altro pure.

Ortona si trova in questa difficilissima situazione ed ormai e' notorio ai più che rimanere in Maggioranza non e' più un merito ma un demerito e soprattutto ci si logora fortemente , si rischia per alcuni di non toccare palla oppure di sfiorarla soltanto con nocumento al proprio orgoglio e soprattutto rendere palese la propria sudditanza a chi ne trae benefici politici di potere e di arroganza . Ormai anche alcuni elementi di Maggioranza hanno questa consapevolezza e percezione e si chiedono se vale la pena tirare a campare soltanto per portare acqua ad altri intesa come lauti stipendi e poteri di cerchia politica .

Quando si é costretti e stretti in questa morsa di convenienze per chi davvero si era proposto di fare il bene della collettività diventa difficilissimo stare al gioco .

Il conto é presto fatto , i tre ex consiglieri di Maggioranza , ossia Simona Rabottini - Italia Cocco e Antonio Sorgetti sono stati cacciati per lesa maestà dal Sindaco , il Consigliere Emore Cauti invece ha tradito politicamente la coalizione per cui si era presentato senza giustificazione valida alcuna , almeno secondo me , e quindi siamo nella condizione che la nuova Maggioranza si mantiene con un solo voto e quindi claudicante ed instabile con la conseguenza che le spartizioni politiche non sono mai definitive e possono cambiare di ora in ora . Si vive in un clima particolarmente teso e di sospetti perenni e ci si guarda costantemente dietro per evitare scherzi politici alle spalle .

In questo clima e' chiaro che gli interessi della cittadinanza vengono completamente trascurati , come per esempio lo scempio fatto agli agricoltori rifiutando qualsiasi aiuto nell'emergenza gravissima della Peronospora , della Tari per gli agricoltori , dell'Imu sempre per lo stesso settore , della bocciatura di costruzione di una Piscina , di ritardi incredibili sul porto , di forzatura indiscriminata nella vicenda Permuta , dell'Impianto fotovoltaico a mare , la captazione delle acque dei Saraceni e di ogni altra proposta intesa al soddisfacimento di esigenze dei cittadini , per finire ma non ultimo cito la non volontà del Sindaco di fare un piano territoriale per le ubicazioni delle antenne del 5 G che avrebbero evitato le antenne selvagge che purtroppo si sono puntualmente verificate nei territori di pregio Ortonesi come l'Acquabella e di Ripari di Giobbe .

Ci troviamo in una situazione inedita che contrariamente a situazioni normali evidentemente premierebbe sicuramente l'eroe che si renderebbe protagonista dello stacco della spina a chi ormai viaggia solo ed esclusivamente per coltivare orticelli , stipendi , interessi politici circoscritti a poche persone . Nella situazione attuale , rendersi artefice della caduta dell'Amministrazione sarebbe un merito che sicuramente verrebbe capito ed anzi riconosciuto come meritorio da parte di gran parte dei Cittadini .

Il potere politico Regionale stia bene attenta a credere ai millantatori di turno che spacciano le attuali cariche ricoperte come portatori di voti per accreditarsi perché é esattamente il contrario , il discredito e' talmente evidente che solo chi non vive in loco può essere “ abbindolato ” da narrazioni che non hanno nessuna possibilità di camminare .

Amerigo Gizzi