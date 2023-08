Notte Bianca a Ortona, il cane antidroga dei Carabinieri fa arrestare uno spacciatore

La tradizionale edizione estiva della Notte Bianca ortonese anche quest’anno ha richiamato la partecipazione di tantissime persone.

I carabinieri della locale Compagnia hanno predisposto un articolato servizio di prevenzione per garantire lo svolgimento in sicurezza dell'evento.

Insieme a quelli di ordine pubblico, sono stati predisposti ed intensificati i servizi di prevenzione del fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti. Le vie

interessate dalla manifestazione, in particolare, sono state controllate con l’ausilio di un’unità cinofila carabinieri antidroga giunta da Chieti con Bagheraa: un pastore belga addestrato per la ricerca di sostanze stupefacenti che già in passato si è distinto per l’infallibile fiuto. E così è stato anche durante la Notte Bianca di Ortona. Infatti passeggiando tra la folla, il fiuto di Bagheraa è stato attratto da un uomo del posto, D.S.S., operaio 59enne che, dopo essere stato allontanato dai carabinieri in supporto all’unità cinofila dal luogo della manifestazione, è stato sopposto a perquisizione personale e poi della vicina abitazione. L’uomo è stato trovato in

possesso di due panetti di hashish e di numerose dosi della stessa sostanza del peso complessivo di oltre duecento grammi nonché di alcuni grammi di marijuana occultati

insieme ad un bilancino elettronico di precisione. D.S.S. è stato quindi arrestato in flagranza dai carabinieri operanti per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Su disposizione del magistrato di turno della procura della Repubblica di Chieti è stato poi accompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in stato di arresto fino all’udienza di convalida che si è tenuta lunedì 28 dinanzi al giudice del Tribunale di Chieti che, concordando con la richiesta del pubblico ministero, ha convalidato l’arresto.