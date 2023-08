La Costa dei Trabocchi al centro della 'Summer School' universitaria

Prende avvio, oggi, martedi 29 agosto, la nona edizione della Summer School organizzata dal Dipartimento di Architettura dell'Università d'Annunzio di Pescara con il titolo Land and Sea in Transition. Beyond the coastal defences in the middle-adriatic sea.

Studenti, ricercatori e docenti provenienti da numerose università italiane e straniere (New York, Delft, Santo Domingo, Derna, Ferrara) elaboreranno, insieme agli studenti del Dipartimento di Architettura di Pescara, visioni e proposte progettuali per il futuro della Costa dei Trabocchi.

Il programma prevede dodici giorni densi di attività culturali e ricreative: conferenze, seminari, workshop di progettazione e visite guidate alla scoperta dei luoghi da progettare.

La Summer School internazionale di Pescara, con il coordinamento scientifico del prof. Matteo di Venosa (Unich) e della prof.ssa Carola Hein (Tu Delft), è supportata da un ampio partenariato istituzionale composto da: Regione Abruzzo, Comuni di Vasto, Fossacesia e Torino di Sangro, Legambiente, Camera di Commercio, Destination Management Company (DMC) Costa dei Trabocchi, GAL Costa dei Trabocchi e Polo Inoltra.