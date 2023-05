LA LISTA " FORZA LEO PER ORTONA " DA PROTAGONISTA A " PORTATORE D'ACQUA "

La rattoppata Maggioranza , non me ne vogliano gli amici politici , sancisce , almeno secondo il mio modesto parere , una precarietà lampante che lacera sempre di più i rapporti tra chi e' stato protagonista della vittoria del Sindaco Castiglione ed ora in gergo calcistico “ non prende più palla ” e chi invece ne prende i frutti in termini di potere ma anche con di squalifica politica profonda e per certi versi “ umiliante ” .

Il passaggio e' avvenuto nell'ultimo Consiglio Comunale che ha sancito senza ombra di dubbio che c'e' una componente che porta l'acqua senza poterne bere nemmeno una goccia e chi invece ne usufruisce come e quando vuole . E' un epilogo per certi versi inaspettato ma reale e che non porterà , almeno secondo me , nessun rafforzamento della Maggioranza ma che la sgretolerà inevitabilmente .

E' chiaro che i “ famosi nove ” non fanno una vera Maggioranza ma una somma di voti eterogenea e contrapposta più che mai e che sarà scontro quotidiano perché sancisce la sconfitta tra chi realmente ha vinto le elezioni e che non conta più nulla e chi invece le ha perse e che invece ora e' il solo ed incontrastato Vincitore , Emore Cauti , anche se squalificato moralmente e politicamente . Quando s'invertono i ruoli senza averne nessun merito non può che finire male e a “ pesci in faccia ” , scusate se sono troppo tenero ma e' del tutto evidente che una Maggioranza siffatta finirà a “ tarallucci e vino ” rimarcando però che ogni riferimento nel caso e' puramente casuale .

L'ultimo Consiglio Comunale e' stato una “ via crucis ” per il “ nono ” protagonista ma chi l'ha subito era conscio che gli avrebbe portato una rilevanza di potere incontrastato nella rattoppata coalizione che senza rendersene conto non ha fatto altro che abdigare con tutti gli onori e con scempio per se stesso a chi era stato un perdente assoluto . E' evidente che c'e' stato un evidente sfregio alla democrazia politica , consentita ma di sfregio ai valori sanciti dagli elettori e che questo grida vendetta e giustizia che alcuni pagheranno politicamente in modo grave e duraturo . Il “ nono ” ha votato tutto e di più anche se avrebbe potuto farne a meno , bastava solo votare il necessario per salvare il Sindaco , ma secondo la mia intuizione ha voluto rimarcare che ormai il territorio e' roba sua , lo paragono alla mossa che nel mondo animale si fa nel lasciare l'odore per acclarare il proprio potere .

E' stato un calvario politico anche per la componente della lista di “ forza Leo per Ortona ” Simonetta Faraone che da protagonista dell'emendamento a favore degli Agricoltori a proposito della Tari e' stata assolutamente “ vituperata ” dal regolamento sulla stessa approvata dalla “ neo “ maggioranza . Devo dire che personalmente mi e' dispiaciuto molto perché considero la Faraone persona capace e valida ma e' stata messa alla gogna mediatica su un argomento che in qualche maniera aveva condiviso con la Minoranza che più volte in seduta di Consiglio Comunale glie l'ha rinfacciato e giustamente aggiungo io . Sono certo che a nulla servirà concedere la testa , anzi aggraverà la situazione , dell'Assessore Paolo Cieri o di Marcello Di Bartolomeo entrambi legati in qualche modo all'Agricoltura facendo finta di voler recuperare la Faraone perchè servira' solo a suggellare con “ moneta sonante ” di potere politico l'accordo per il famoso " nono ” che non avra' nulla a che vedere con lei . Credo che la Faraone dovrebbe pensare a non disperdere il suo successo politico delle scorse elezioni perchè e' frutto dei suoi sacrifici e della sua rettitudine morale che possono svanire in un attimo .

In un precedente articolo avevo gia' evidenziato che ormai la lista ” forza Leo per Ortona “ era diventata irrilevante e questo episodio lo ha eclatantemente dimostrato . Ora e' logico dedurne che una siffatta Maggioranza non ha le gambe per camminare ma ha il solo collante del ” potere politico “ che però viene messo in grave pericolo almeno per certe componenti . Credo che l'inconciliabilità sia evidente e distruttiva e penso che il connubio politico ” contro natura " inevitabilmente si scioglierà come neve al sole .

Quando si arriva al punto di non paragonare piu' il Sindaco Castiglione ad altri Sindaci per esempio di Tollo , di San Vito , Di Paglieta , di Torino di Sangro ed altri ma solo al Commissario che lo stesso Castiglione considera il nulla o quasi perché a suo dire blocca la Citta' allora e' del tutto evidente che si e' toccato il fondo , in pratica si vuole far rimanere Castiglione perchè e' meglio di niente ? Tutto questo discutere intorno al Commissario sì o no sembra proprio suggerire questo ma se così fosse dico subito che non sono d'accordo perchè il nostro Sindaco deve essere all'altezza degli altri Sindaci ed anzi deve avere l'ambizione di essere migliore perchè le cose più importanti per la nostra Città vengono decise nei consessi Sovra Comunali e quindi deve avere uno status nettamente superiore alla media . Queste ultime considerazioni mi vengono in mente perché ormai il solo contendere e' tra il Sindaco ed il Commissario , quindi i paragoni non sono più tra primi Cittadini e questo e' davvero avvilente . Io non mi addentro in questo dilemma che pare sia avvolgere la politica Ortonese ma mi limito a dire solo che per me e' essenziale l'autorevolezza che e' l'unica cosa che fa pendere la bilancia a proprio favore .

Quali possono essere le considerazioni finali ? Credo sia arduo avventurarcisi ma penso che ormai sia inconfutabile che l'Amministrazione sia in mano , e per me con pieno merito , a chi alle scorse elezione Comunali ha fatto man bassa di voti e a chi e' stato pesantemente penalizzato dagli elettori ma che inopinatamente con manovre oscure politiche di palazzo e' entrato nella stanza dei bottoni .

Spiace che contrariamente a quanto si continua ad affermare un giorno sì e l'altro pure che non si e' “attaccati alla poltrona ” quando invece e' evidente che e' l'unico collante che tiene unito cio' che la “natura ”non vorrebbe . Credo che siamo in una telenovela che però non avrà vita lunga perchè assolutamente sconclusionata e senza logica per durare , della serie “ a tutto c'è un limite ”.

Prendo in prestito un famoso intervento di Simonetta Schiazza in cui diceva : “ e' stata come ricevere una ” tranvata sui denti “ e l'accosto a quanto potrebbe succedere in questo che chiamarlo marasma e' dir poco ossia che la ” tranvata " potrebbe essere davvero dietro l'angolo . A quanto le altre puntate ? credo a breve .

P.S. Un dato e' incontrovertibile e inconfutabile - il Consiglio Comunale all'unanimita' aveva approvato la decurtazione degli stipendi di Sindaco ed Assessori del 25% ma come d'incanto e' sparito completamente dal Bilancio e poi dicono che non lo fanno per soldi , voi trovate qualche altra spiegazione ?

Amerigo Gizzi