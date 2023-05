Partenza Giro dâ€™Italia, modifiche alla viabilitÃ 

Il 6 Maggio inizia il Giro d'Italia 2023 dalla Costa dei Trabocchi, con le prime tre tappe che interesseranno il territorio della Provincia di Chieti.

Le misure adottate dal Comitato ordine pubblico e sicurezza della Prefettura di Chieti:

• interdizione dalle 14.00 di venerdì 5 Maggio all’accesso alla Via Verde, nel tratto interessato dalla gara, fatta eccezione per i mezzi della organizzazione e per il transito pedonale degli esercenti e dei lavoratori della zona;

• sospensione del traffico veicolare sulle strade lungo le quali si snoderà il percorso di gara dalle 8.00 alle 18.00 di sabato 6 Maggio;

• divieto di circolazione per i mezzi pesanti (sopra le 3,5 t) sulla S.S. 16 Adriatica per tutto il tratto interessato dalla gara dalle 12.00 alle 18.00, con filtraggio all'altezza del casello autostradale di Casalbordino/Vasto Nord, a Sud, e del casello di Ortona, a Nord, e conseguente deviazione sulla A-14;

• sospensione del traffico veicolare per sabato 6 Maggio, dalle 12.30 alle 18.00, dall’altezza dello svincolo lungo la S.S.16 in prossimità dell’Ospedale di Ortona fino alla rotatoria di San Vito Chietino, con la creazione di un pre-filtro presidiato dal personale delle Forze di Polizia, nell’ottica di snellire e velocizzare i controlli;

• disponibilità di parcheggi messi a disposizione dai Comuni di Rocca San Giovanni, San Vito Chietino, Fossacesia e Ortona, in aree individuate con provvedimenti comunali e collegate con un servizio di navette;

• adozione da parte dei Sindaci dei Comuni costieri interessati, di Piani di sicurezza comunali per gestire le aree di accesso limitato al pubblico.

Le misure sono state adottate per gestire la viabilità in vista dell'avvio della competizione ciclistica, giunta alla sua 106° edizione, nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cposp) convocata dal Prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, alla quale hanno partecipato i Sindaci dei Comuni attraversati dal percorso e tutti gli Enti coinvolti nella complessa organizzazione. Durante l’incontro è stato fatto il punto sulle misure già individuate, nel corso delle precedenti riunioni sul tema, per garantire che il territorio possa ospitare in totale sicurezza la manifestazione, salvaguardando l'incolumità di ciclisti, spettatori e di tutto lo staff dell’organizzazione dell'evento, curata da RCS Sport SPA.