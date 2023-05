Arriva il giro, il mare si tinge di rosa

L'entusiasmo per l'arrivo del Giro d'Italia coinvolge anche il mare che per un giorno si tinge di rosa, in segno di unione affettiva con la manifestazione sportiva su due ruote più amata della Penisola e seguita da ben 190 Paesi del mondo con 200 milioni di potenziali utenti.

Sabato 6 maggio sono previsti due eventi in mare che si fondono: parte da Pescara e arriva a Vasto organizzata dal Circolo Nautico Pescara (Cnp2018) la classica “Regata dei Trabocchi Banca Generali Cup” che sarà caratterizzata quest'anno da un guidone rosa in onore del Giro. Poi, nel tratto di mare tra Fossacesia e Ortona, la regata si unisce ad una sorta di max-raduno nautico, il “Raduno del Giro in Mare”, al quale partecipano armatori e amatori su svariate tipologie di imbarcazioni, dalle barche a vela a quelle a motore, dai kayak ai Sup e ai gommoni. Tutti contraddistinti dai colori rosa che svetteranno su ogni scafo.

La grande manifestazione marina, che comprende i due eventi, è stata presentata questa mattina nella sede del Circolo Nautico nel porto turistico Marina di Pescara alla presenza entusiasta di tutti gli organizzatori e di coloro che hanno aderito all'iniziativa che si sono uniti per rendere omaggio al Giro, ma anche per mostrare al mondo questa parte dell'Abruzzo così caratteristica e unica che abbraccia la Via Verde, i Trabocchi, il mare e la montagna.

L'idea è del CNP2018 che ha preso spunto dalla concomitante regata dei Trabocchi e che è riuscito a raccordarsi con altri enti organizzatori per la riuscita del maxi-raduno in mare. Insieme al Circolo Nautico Pescara ci sono la Pro Loco Pescara Aternum, Best Ideas Formazione e Lega Navale di Ortona. Hanno aderito all'iniziativa la Direzione del Giro d'Italia, la IFA Scuola di Cinema di Pescara, la Federazione vela (Fiv IX Zona Abruzzo e Molise), il Coni Abruzzo, la Lega Navale Pescara, il Marina di Pescara e lo sponsor della Regata dei Trabocchi Banca Generali Cup.

Alessandro Pavone, presidente del CNP2018: “Come nelle scatole cinesi la nostra storica regata dei Trabocchi Banca Generali Cup che parte da Pescara e arriva a Vasto si inserisce nell'Evento-Raduno del Giro in Mare nel tratto tra Fossacesia e Ortona portando sugli alberi maestri delle imbarcazioni un guidone rosa. Gli equipaggi partecipanti, circa 35, vengono da Pescara, Giulianova, Vasto e Ortona. Grazie al Marina le barche sono ospitate a Pescara già da venerdì 5, giorno in cui ci sarà il briefing con le istruzioni di regata. La partenza è prevista per sabato mattina alle ore 10 davanti al porto. La regata si unirà al Maxi-raduno, a seconda delle condizioni meteo marine, in un cancello prima di Punta Vallevò, nei pressi del trabocco La Mucchiola ossia tra San Vito e Ortona”

Riccardo Putignano, Lega Navale di Ortona: “Abbiamo fatto in modo che in quel tratto ci sia un giro che tutte le imbarcazioni faranno in mare, tra il trabocco La Mucchiola e la nostra imbarcazione Anassa, situata a 400 miglia dalla costa. Anassa è una barca importante per noi perché è stata acquisita dalla Lega Navale dopo essere stata sequestrata a scafisti di immigrati ed ora è simbolo sociale di libertà e rinascita. Poi tante imbarcazioni si muoveranno da Ortona per unirsi alla regata di vela d'Altura con ogni tipo di imbarcazione: canoe, gommoni, barche a motore a vela con a bordo un vessillo rosa. Un appuntamento in mare in onore del Giro d'Italia che sfilerà lungo il percorso della gara ciclistica”.

Stefano Allocchio, direttore Corse RCS Sport: “Questa iniziativa è davvero particolare ed è la prima volta che capita da quando esiste il Giro. Sono davvero contento. Il primo corridore parte alle 14,50 ma già dalla mattina noi avremo la ricognizione del percorso e il passaggio della carovana. Il tutto terminerà verso le 17,15. Speriamo sia una bella giornata. La costa dei Trabocchi è unica e poi anche noi abbiamo un collaboratore ciclista, Paolo Simion, che dopo il Giro, tra 10 giorni, sarà su Luna Rossa ad allenarsi. La vela ora infatti non si fa solo con le mani ma si pedala anche. Lui è un professionista ed è uno dei componenti dell'equipaggio dell'imbarcazione simbolo dell'Italia”.

Guerino D'Agnese, presidente della Pro Loco Pescara Aternum: “Abbiamo con gioia aderito all'iniziativa producendo i guidoni rosa perché è importante far vedere cosa offre l'Abruzzo da un punto di vista paesaggistico. Sarà un'unione tra sportivi del mare e sportivi delle due ruote”.

c.S.

Cristiano Di Felice, titolare di IFA Scuola di Cinema Pescara: “Tutto confluirà in un prodotto video cinematografico che servirà da biglietto da visita per l'Abruzzo. Noi infatti abbiamo pensato di produrre un mini documentario ed è molto bello trovare questo spirito di entusiasmo. Abbiamo affidato le riprese a tre nostri studenti provenienti da fuori regione che faranno i video in barca, da un trabocco e su un palazzo di San Vito”.

Alessandro Di Tunno, District Manager Banca Generali Private: “Noi siamo stati da subito molto sensibili alle iniziative del Circolo Nautico dove si respira l'amore per il mare. Abbiamo in cantiere anche una serie di progetti paralleli alla stagione velica, sempre insieme al CNP2018, che coniugano i temi della sostenibilità che ci sta a cuore, come quello di acquistare una barca per Non Vedenti”.

Alessandra Berghella, vice presidente Coni e Fiv IX Zona: “Siamo fieri di questo gemellaggio e saremo anche a bordo di una delle imbarcazioni per condividere tutto l'evento”

Carmine Salce, direttore del Marina di Pescara: “Il Marina è orgoglioso di entrare in questa iniziativa e qui si vedono le sinergie messe in campo per questo evento di grande rilevanza per l'Abruzzo. L'effetto che produrrà sarà il simbolo di una regione che si vuole proiettare verso l'esterno”.

Antonino Lamante, presidente della Lega Navale di Pescara: “Noi crediamo nell'unione tra circoli e finalmente riusciamo a collaborare in maniera costruttiva per organizzare cose belle”.

c.s.