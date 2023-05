7 maggio, Tre Borghi da percorrere tutti d’un fiato

Riceviamo e pubblichiamo

Da qualche mese stanno marcando la presenza in tutte le gare d’Abruzzo e fuori regione i “Podisti Frentani” ma saranno loro stessi a rimboccarsi le maniche come organizzatori materiali dell’evento podistico Tre Borghi domenica 7 maggio con partenza e arrivo a Frisa.

Un evento che si sta segnalando in continua crescita sia per partecipazione che per gradimento degli appassionati, in memoria di Adriano Mattioli, giovane sportivo locale, prematuramente scomparso.

Il clichè dell’edizione 2023 prevede alle 9:15 le gare per bambini e ragazzi su diverse distanze in base alle rispettive età, alle 10:00 lo start da Frisa per la gara agonistica sui 13,4 chilometri tra Badia di Frisa e Guastameroli con rifornimenti previsti ogni 4,5 chilometri e all’arrivo con consegna del pacco gara.

Ad accompagnare lo svolgimento della competitiva anche la eco-camminata di 6 chilometri con tre ristori enogastronomici lungo il tragitto offerti da Pizzeria The Fox, Tenuta Micoli e Frantoio Sociale Frisa, più quello previsto all’arrivo.

“A tutti l’augurio di una buona gara – spiega la presidente della Podisti Frentani Paola Zulli – e di trascorrere una giornata all’insegna della corsa per tutti i gusti sia per i più che per i meno allenati. Voglio ringraziare l’amministrazione comunale di Frisa, gli sponsor e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione che non resterà un fatto isolato ma una grande festa dello sport che si ripeterà annualmente”.

Le iscrizioni si possono effettuare collegandosi sui siti www.timingrun.it e www.corrimaster.com entro le 23:00 di venerdì 5 maggio. Tutte le altre informazioni sono disponibili sul sito dedicato http://www.podistifrentani.it/treborghi.html

Comunicato Stampa Podisti Frentani