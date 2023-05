Chiusa la stagione del Victoria Cross Ortona

Ed anche l' ottava stagione del Victoria Cross Ortona è andata in archivio.

Un'annata cominciata male, nel girone di andata siamo stati anche penultimi, però poi finita a due giornate dal termine che ancora avevamo speranze di entrare nei play off.

È vero, inutile nasconderlo, all' inizio avevamo altri obiettivi ma, come giustamente dice il campione Nba Giannis, non esiste fallimento nello Sport, ci sono giorni buoni e giorni meno buoni.

In alcuni sei in grado di ottenere il successo, in altri no, qualche volta è il tuo turno, altre volte no.

Questo è lo Sport, non devi sempre vincere, vincono anche gli altri e quest'anno vincerà qualcun altro.

Fallire è quando non fai le cose al meglio e noi come società anche quest'anno, come sempre, abbiamo dato il massimo, con tutta la passione che ci contraddistingue.

Sicuramente abbiamo commesso degli errori e ce li porteremo dietro per cercare di migliorarci ancora perché, una cosa è certa il Victoria Cross Ortona ci sarà anche il prossimo anno!

Ringrazio tutti i componenti della società da Vincenzo Napoletano a Pasqualino Leonelli, da Emiliano Di Salvatore a Bruno Cocchini, tutti accomunati da un unico comune denominatore, la passione per questo Sport!

Ringrazio tutti i ragazzi del gruppo, sono stati fantastici, ad ogni gara hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dimostrato un attaccamento alla maglia notevole e lo hanno fatto sempre gratuitamente e di questo ne vado fiero.

Ringrazio tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano per far sì che anche quest'anno potessimo concludere l'ennesimo campionato, grazie ?.

Ringrazio Mister Ciampoli che seppur per un breve periodo che è stato con noi, con la sua esperienza ci ha insegnato molto e di tutto questo gliene saremo sempre riconoscenti.

E poi non finirò mai di ringraziare il mio amico Alessandro Coletti che si è caricato sulle spalle una barca che aveva perso la sua direzione.

Siamo stati bravi a supportarlo e insieme siamo riusciti a riportare la squadra verso la dritta via.

Andrò sempre orgoglioso di essere stato il primo Presidente a dargli in mano una prima squadra e questa è una medaglia che mi attacco ben volentieri.

Il futuro del Mister non so ancora quale sarà ma una cosa è certa, noi saremo sempre i suoi primi tifosi perché una persona così, ve lo assicuro, in questo calcio se ne vedono davvero pochi!!!

GRAZIE ALE ❤️

Il Victoria Cross, come mi piace sottolineare sempre, non è solo calcio, continuate a seguirci sempre con tutto l'affetto che ci dimostrate, abbiamo tanti progetti in cantiere e il meglio deve ancora venire.

GRAZIE A TUTTI ?

FORZA VICTORIA CROSS