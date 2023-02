TERREMOTO NEL CONSIGLIO COMUNALE DI ORTONA

Una bomba vera e propria dal Consiglio Comunale , il Sindaco Leo Castiglione si arrende e si dimette dalla sua carica .

Gia' dal venerdi sera di ieri si percepiva che qualcosa non andava e le voci erano per una ulteriore rottura nella sua maggioranza , e' noto che tra alcuni elementi della stessa e il Sindaco non corresse politicamente “ buon sangue ” ma addirittura arrivare alle dimissioni del Primo Cittadino ce ne passava almeno non erano queste le previsioni .

Il Sindaco addossa tutta la responsabilità chiamandolo “ tradimento politico ” nei suoi confronti perpetrato da Italia Cocco - Sorgetti Antonio e dal Presidente emerito del consiglio Comunale Simona Rabottini , rei nei fatti e negli atti di sfiduciarlo “ politicamente ” senza avere il coraggio di farlo in Consiglio Comunale raccogliendo le firme per mandarlo a casa .

Accuse gravi che l'hanno costretto , afferma il Sindaco a dimettersi . Comunque era un po' di tempo afferma lo stesso che non c'era più l'affinità fra i vari componenti della Maggioranza.

Naturalmente attendo la replica dei tre chiamiamoli dissidenti , per avere un quadro completo della situazione e soprattutto per valutare la possibilità di una riconciliazione che però non sembra così scontata .

Le dovute considerazioni e opinioni vanno fatte quando il quadro sarà completo ma già da ora posso dire che la situazione e' alquanto complessa ed anzi esplosiva , almeno dagli elementi noti attualmente e soprattutto dal passo compiuto dal Sindaco che potrebbe rendere ancora più difficile la ricomposizione . Secondo il mio parere ci troviamo in una partita di Poker che alla fine farà “ morti e feriti ” politicamente.

E' chiaro che il Sindaco ha messo in atto una prova di forza , sappiamo benissimo che lo stesso può ritirare le dimissioni nei prossimi giorni ma secondo il mio parere non e' così scontato ma approfondirò quando si farà chiarezza ulteriore fra i contendenti .

Amerigo Gizzi