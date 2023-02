Autentico big match per il Victoria Cross Ortona

Domenica 19 febbraio alle ore 15, sul sintetico di Pianella, andrà in scena un autentico big match della diciottesima giornata del campionato di Seconda Categoria girone B.

Il Victoria Cross Ortona affronterà la vice capolista del torneo, il Vis Cerratina, che attualmente è in vantaggio di tre punti sulla squadra ortonese.

La truppa di Mister Coletti, dopo cinque vittorie consecutive, non vuole assolutamente fermarsi e quello di domenica è un test molto importante per capire le reali possibilità di entrare in un posto nei play off che attualmente è a portata di mano.

La squadra si è allenata bene questa settimana e il tecnico ortonese potrà contare anche su delle pedine che domenica scorsa non erano presenti nella trasferta vittoriosa di Fara San Martino.