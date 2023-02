Primarie per l’elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico - “Energia Popolare di Ortona” Comitato per Stefano Bonaccini Segretario

In vista delle primarie per l’elezione del Segretario nazionale del Partito Democratico, che si terranno domenica 26 febbraio prossimo, anche ad Ortona si è costituito il Comitato a sostegno di Stefano Bonaccini.

Fanno parte del Comitato “Energia Popolare di Ortona”, oltre al referente Fabrizio Tucci, giovane ingegnere chimico ortonese: Vito Cannavina, Francesca Mattucci, Tommaso Coletti, Eduardo Grumelli, Elisabetta di Carlo, Gaetano Napolione, Tommaso Vitale, Laura Florani, Renato Masciarelli, Daniela Valentinetti e Federica Durastante.





“L’elezione di Stefano Bonaccini a Segretario Nazionale del PD - dichiara Fabrizio Tucci -

aprirà una nuova fase nel Partito Democratico. Abbiamo il compito di unire tutte le forze moderate, progressiste e riformiste alternative alla destra di governo che ha già dimostrato, in pochi mesi, di non essere in grado di dare le giuste risposte alle questioni più importanti per la nostra comunità”.