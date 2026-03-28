Concerto di Pasqua della Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” di Chieti, un viaggio musicale tra dolore e speranza

In occasione delle celebrazioni della Settimana Santa, la Schola Cantorum “Padre Settimio Zimarino” di Chieti rinnova il suo appuntamento con il tradizionale Concerto di Pasqua, proponendo al pubblico un intenso percorso musicale e spirituale attraverso due grandi capolavori della musica sacra: Stabat Mater di J. G. Rheinberger e il Requiem di G. Fauré.

Lo Stabat Mater, dedicato alla sofferenza di Maria durante la passione e la crocifissione di Cristo, rappresenta uno dei momenti più toccanti del repertorio sacro. L’opera di Rheinberger, enfant prodige che già a sette anni ricopriva il ruolo di organista nella chiesa della sua città natale Vaduz e successivamente divenuto direttore del Conservatorio di Monaco di Baviera, si distingue per la sua profonda intensità espressiva. Non a caso, questa composizione è eseguita ogni anno dalla Schola Cantorum, che ne valorizza la forza emotiva e la capacità di coinvolgere profondamente l’ascoltatore. Accanto a questo capolavoro, il programma propone il celebre Requiem di Gabriel Fauré, considerato il vertice della sua produzione musicale. Strutturato in sette movimenti e scritto per soprano, baritono, coro e orchestra, il Requiem si distingue per una visione luminosa e consolatoria della morte. Come dichiarato dallo stesso compositore: “Il mio Requiem è dominato dall’inizio alla fine da un sentimento molto umano di fede nel riposo eterno, un’aspirazione alla felicità in alto, piuttosto che un’esperienza dolorosa".

Il concerto si configura così come un’esperienza di grande suggestione, capace di unire meditazione e bellezza artistica, accompagnando il pubblico in un percorso che dalla sofferenza conduce alla speranza e alla serenità.

L’evento si terrà il 31 marzo alle ore 20.30 presso il Seminario Regionale.

Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica sacra e per chi desidera vivere pienamente il significato più profondo della Pasqua attraverso l’arte.