Trofeo Primavera, tutto pronto per la 20^ edizione

Sabato 28 e domenica 29 marzo Montesilvano ospita il Trofeo Primavera di pattinaggio artistico, manifestazione organizzata dall’Asd Evolution Skating Dance sotto l’egida AICS. Quella di quest’anno sarà la ventesima edizione. L’evento si svolgerà in due diverse sedi: sabato al Palazzetto di via Senna, domenica al Palaroma in via Settimo Torinese.

L’iniziativa, che vanta il patrocinio del Comune di Montesilvano, ha registrato ad oggi l’adesione di circa 20 società provenienti da tutta la regione, per un totale di 270 atleti in gara, dove tutto quanto può far spettacolo con le discipline quad e inline, spaziando dal libero alle coppie artistico, fino a coinvolgere i gruppi.

Sabato mattina (9:00 – 13:00) spazio alla categoria giovanissimi con tutti i livelli, mentre nel pomeriggio (14:30 – 21:00) tocca ai più piccoli dai 3 ai 6 anni, seguiti dalle esibizioni dei gruppi. Domenica mattina (9:00 – 13:00) protagoniste le categorie esordienti e ragazzi, mentre il pomeriggio (14:30 – 18:00) è dedicato ad allievi e categoria giovanile under 18.

L’evento è strutturato con divisioni per età e livelli di difficoltà: ogni partecipante esegue il proprio esercizio senza batterie di qualificazioni né finali e per ogni categoria viene stilata una classifica. Lo spirito della manifestazione rimane quello della festa e del primo approccio a questa disciplina sportiva con l’obiettivo di premiare e rendere merito a tutti i partecipanti.