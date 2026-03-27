"Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato". Antonio Razzi si racconta con la "iena" Filippo Roma

Domenica 29 marzo alle ore 17, nella Pizzeria Napoletana Lello 2.0 Città Bianca a Villa Raspa di Spoltore, si terrà la presentazione del nuovo libro di Antonio Razzi, già Senatore.

L'opera, dal titolo "Mamma, sai: dalla fabbrica sono arrivato al Senato" edita da Graus Edizioni, racconta il percorso umano e professionale dell'autore, dalle sue radici operaie fino all'impegno nelle istituzioni. Il volume si avvale della prefazione di Filippo Roma, noto inviato de "Le Iene", che sarà presente all'incontro per offrire il suo contributo alla discussione. L'ingresso all'evento è gratuito.

L'autore dialogherà con la giornalista Alessandra Renzetti, ripercorrendo i momenti salienti di una vita caratterizzata da grandi sfide e traguardi inaspettati. Il libro non è solo una cronaca biografica, ma una testimonianza di resilienza e determinazione che parla direttamente al cuore del lettore, alternando riflessioni profonde a quel piglio schietto che da sempre contraddistingue la figura del Senatore.

L'appuntamento sarà impreziosito dall'esibizione al pianoforte del Maestro Gennaro Fioccola, che accompagnerà il pomeriggio con momenti musicali d'atmosfera. L'evento rappresenta un'occasione di confronto autentico in un contesto conviviale, dove Antonio Razzi incontrerà il pubblico per condividere aneddoti inediti e curiosità della sua lunga carriera, celebrando il valore del lavoro e il legame indissolubile con le proprie origini.