Un percorso di degustazione solidale tra calici, sensi e territorio

Un percorso in due appuntamenti - con opzione di anche solo di un incontro - dedicato alla scoperta del vino attraverso i sensi, pensato per avvicinarsi alla degustazione in modo semplice e piacevole. Entrambi gli appuntamenti prevedono alcuni deliziosi assaggi vegetariani. Incontro il 28 marzo e il 18 aprile a Pescara - I Luoghi dellâ€™Anima, sempre con inizio alle 18 (via di Sotto, 120). Appuntamento dell'Associazione di volontariato Il Sorriso di Marinella. Info: 3388008599.



Con brevi momenti di introduzione teorica a degustazioni guidate, convivialitÃ , per imparare ad osservare, annusare e assaporare il vino con maggiore consapevolezza. Lâ€™iniziativa nasce con uno scopo solidale e desidera essere anche un momento di incontro e condivisione. Con il prezioso sostegno delle cantine: Chiusa Grande, Torre Zambra, Collefrisio e Valle Martello. A guidare gli incontri, Giulia Di Sipio, enologa e sommelier, istruttrice di mindfulness, che accompagna i partecipanti in un percorso sensoriale accessibile e coinvolgente.



Primo incontro - vini bianchi e bollicine. Introduzione al percorso, tecniche di vinificazione dei vini bianchi e delle bollicine. Esame visivo e prime basi dellâ€™analisi sensoriale. Degustazione guidata: vini bianchi (uno fresco e uno piÃ¹ strutturato) e bollicina.

Secondo incontro: vini rosati e rossi. Approfondimento dellâ€™esame olfattivo e gustativo, cenni sulle tecniche di vinificazione dei vini rosati e dei vini rossi, elementi di equilibrio e struttura del vino, conclusione del percorso. Degustazione guidata: due vini rosati e due vini rossi con diverso affinamento.



Entrambi gli appuntamenti prevedono alcuni deliziosi assaggi vegetariani. Il percorso Ã¨ aperto a tutti e non richiede conoscenze pregresse. Lâ€™obiettivo Ã¨ imparare a degustare il vino con curiositÃ e consapevolezza, condividendo un momento piacevole e sostenendo allo stesso tempo una causa solidale.



Percorso completo di due incontri, 60 euro. La quota include: due degustazioni di vini bianchi (uno fresco e uno piÃ¹ strutturato) e bollicina; degustazione di due vini rosati e due vini rossi con diverso affinamento; deliziosi assaggi vegetariani in abbinamento. Percorso completo di un incontro: 30 euro. La quota include: una delle due degustazioni del percorso completo; deliziosi assaggi vegetariani in abbinamento. Info: 3388008599.