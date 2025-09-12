Teatro Marrucino di Chieti, di scena il violinista Roman Kim e il pianista Giuliano Mazzoccante

Il Teatro Marrucino di Chieti prosegue la sua Stagione Concertistica 2025 con un nuovo appuntamento di prestigio. Dopo il successo che ha visto protagonista il violinista Daishin Kashimoto, primo violino dei Berliner Philharmoniker, e il pianista Giuliano Mazzoccante, il palcoscenico teatrale si prepara ad accogliere un altro grande nome internazionale.

Nell’ambito del progetto "Stars of Violin", ideato proprio dal Direttore Artistico del Teatro Marrucino, lo stesso Maestro Mazzoccante, domenica 14 settembre alle ore 18:00 salirà sul palco il celebre violinista e compositore Roman Kim: noto per il suo stile musicale virtuosistico e innovativo, Roman Kim è abile nell'adattare brani complessi per violino solo. Il suo straordinario talento è stato riconosciuto da grandi nomi della musica classica, come il virtuoso Ivry Gitlis, che in merito al suo stile ha dichiarato: " è uno dei modi di suonare più incredibili che abbia mai sentito da quando sono nato!".

Il programma musicale della serata spazierà da brani di G. Tartini e N. Paganini, fino a opere di M. Petrossian, R. Kim e A. Shor.

“Ogni grande concerto è un ponte verso l'universale, un dialogo che trascende ogni confine - ha dichiarato il Maestro Mazzoccante. - La nostra missione non è semplicemente portare in scena grandi nomi, ma posizionare il Teatro Marrucino come un crocevia di eccellenza, un luogo dove il linguaggio sublime della musica accoglie e valorizza artisti che, come Roman Kim, incarnano la più alta espressione del virtuosismo contemporaneo. È la nostra risposta all'esigenza di bellezza e cultura del nostro tempo.”