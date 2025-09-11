'Italian Motor Week' ad Atessa, nel fine settimana l'appuntamento targato 'CittÃ  dei Motori'

Lâ€™Italian Motor Week 2025, la manifestazione che mira a valorizzare il turismo motoristico nazionale, organizzata da â€˜CittÃ dei Motoriâ€™, la rete Anci che associa quaranta Comuni del â€˜Made in Italyâ€™ del settore, vedrÃ tra i protagonisti anche la cittÃ di Atessa.

Gli eventi, previsti nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre, li riassume brevemente Vincenzo Menna, consigliere regionale e comunale di Atessa e componente del direttivo di CittÃ dei Motori.

Â«Dato che la cittÃ Ã¨ sede storica di grandi marchi a livello mondiale, quali Honda e StellantisÂ» ha esordito Menna Â«verranno aperte le porte dei due stabilimenti per far scoprire ai partecipanti (su prenotazione) il processo di produzione, far vedere come nascono i modelli di auto e far conoscere la storia delle fabbriche che hanno reso questa terra un punto di riferimento per il settore. Inoltre tutti gli appassionati di motori, ma anche le famiglie e i turisti potranno vivere unâ€™esperienza indimenticabile, laddove il fascino intramontabile delle auto e moto dâ€™epoca si fonde con lâ€™emozione di un giro turistico che porta in scena una parata di bolidi del passatoÂ».

Infatti in cittÃ , oltre allâ€™allestimento di circuiti per go-kart, corsi di guida mini-moto per bambini, ci sarÃ anche un motoraduno ed un raduno di auto dâ€™epoca.

E ci sarÃ anche lo stand dellâ€™Automobile Club provinciale di Chieti allestito dal delegato di Atessa Damiano Di Nenno, dato che lâ€™Automobile Club dâ€™Italia Ã¨ partner istituzionale della manifestazione su tutto il territorio italiano.

E ci saranno anche le auto storiche del â€˜Club Auto e Moto dâ€™Epoca Costa dei Trabocchiâ€™, presieduto da Tommaso Ciarelli Bisbano, forti della loro recente affiliazione ad ACI Storico.

Â«Con la competenza del nostro delegato ACI e il fascino delle auto del Club ACI Storico - commenta il presidente dell'Automobile Club provinciale di Chieti, Mario AloÃ¨ - faremo un gioco di squadra indispensabile per dare forza al settore del turismo motoristico. La grande passione della gente per i motori Ã¨, infatti, uno straordinario volano di promozione e valorizzazione territoriale, di cui beneficia il tessuto economico, culturale e sociale non solo della cittÃ ma di tutto il comprensorioÂ».