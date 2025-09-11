Luigi Colagreco ospite al Festival Internazionale di Poesia di Bucarest

La 15^ edizione del Festival Internazionale di Poesia di Bucarest, che si terrÃ dal 15 al 21 settembre 2025, vedrÃ anche la partecipazione di Luigi Colagreco, poeta e Direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi di Chieti. L'evento, un'iniziativa bilingue in inglese e rumeno, si configura come un'importante occasione di dialogo interculturale, arricchito da un fitto programma di presentazioni, letture e incontri.

La partecipazione di Luigi Colagreco non ha solo un valore artistico, ma anche un profondo significato simbolico, in quanto rafforza i legami culturali tra Italia e Romania, creando un ponte tra le due nazioni.

Durante il festival, Colagreco presenterÃ alcune sue poesie inedite e promuoverÃ il Centro di Poesia e altri Linguaggi, un progetto di ricerca e produzione artistica che dirige dal 2019.

"Ãˆ un piacere e un onore essere ospite del Bucharest International Poetry Festival, una delle maggiori manifestazioni culturali romene. Sono particolarmente felice perchÃ© avrÃ² l'opportunitÃ di parlare del Centro di Poesia e altri Linguaggi", ha dichiarato Colagreco.

Il Centro di Poesia e altri Linguaggi, con sede a Chieti, Ã¨ stato fondato nel 2019 per promuovere una visione intermediale e interdisciplinare dell'arte, favorendo la collaborazione tra giovani autori, artisti e studiosi. L'obiettivo Ã¨ creare una rete di contatti che supporti la realizzazione di eventi culturali e attivitÃ artistiche. Ad oggi, il Centro di Poesia svolge un'intensa attivitÃ di promozione della poesia contemporanea, sia italiana che straniera.

Luigi Colagreco Ã¨ poeta, musicista e studioso di spettacolo. Laureato in lettere all'UniversitÃ di Pisa, si Ã¨ diplomato in canto e musica da camera. Ãˆ autore di recensioni e note di lettura su raccolte poetiche e ha pubblicato testi di popular music e adattamenti e traduzioni di testi letterari destinati alla musica. Dirige il Concorso nazionale Sinestetica per poesia inedita e videopoesia, il Premio di Poesia "CittÃ di Pescara â€“ Sinestetica" e il Festival ChietiPoesia. Ãˆ segretario, inoltre, della giuria tecnica dei Premi Flaiano Poesia. La sua prossima silloge, Un repertorio di scene, Ã¨ di imminente pubblicazione.



