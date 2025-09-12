Ciclismo: tutto pronto per la 77esima edizione del Trofeo Matteotti

“Con grande entusiasmo accompagniamo l’avvio della 77esima edizione del Trofeo Matteotti, una delle gare più attese e prestigiose del ciclismo italiano, che porta a Pescara il fascino di una tradizione sportiva lunga decenni e capace di richiamare appassionati e campioni di livello internazionale”. Così l’assessore allo sport, Patrizia Martelli.

Quest’anno l’evento si arricchisce con un programma articolato su due giornate:

• Sabato 13 settembre, in piazza della Rinascita, dalle 16 alle 19, i più giovani saranno protagonisti con i giochi in bicicletta e un percorso ginkana, un appuntamento gratuito e aperto a tutti, per trasmettere alle nuove generazioni la passione per lo sport e per la bicicletta

• Domenica 14 settembre, sempre in piazza della Rinascita, dalle ore 11 si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre, mentre alle 12:45, da piazza Duca degli Abruzzi, scatterà il via alla gara

“Il Comune di Pescara, su impulso del sindaco Carlo Masci e del mio assessorato allo sport, è come sempre al fianco del Trofeo Matteotti, perché rappresenta non solo una pagina importante della nostra storia sportiva, ma anche un appuntamento che valorizza la città e l’Abruzzo intero. Un risultato che regala grandi soddisfazioni grazie anche all’importante contributo della Regione Abruzzo. Il coinvolgimento dei giovani è fondamentale, per trasmettere loro tutto ciò che lo sport racchiude di positivo, e il Matteotti è l'ennesima iniziativa che l'Amministrazione sostiene per far pedalare anche bambini e ragazzi”, conclude Martelli.