Consorzio Qualità Abruzzo, Raffaele Cavallo è il nuovo presidente

Sarà Raffaele Cavallo, già presidente di Slow Food Abruzzo ed esperto di enogastronomia, a guidare, per il prossimo mandato, Qualità Abruzzo, il Consorzio che riunisce dal 2011 alcuni tra i migliori interpreti della cucina abruzzese tra chef stellati, ristoratori di riconosciuta esperienza, apprezzati pasticceri e mastri pizzaioli.

L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta lunedì 16 marzo a Spoltore, al ristorante “La Corte”.

Con il nuovo presidente, che succede a Nuccia De Angelis, fanno parte del nuovo direttivo, eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci Marcello Spadone (La Bandiera, Civitella Casanova); Giuseppe Tinari (Villa Maiella, Guardiagrele), Angelo Di Masso (Pan dell’Orso, Scanno), Luciano Passeri (Osteria Foconè, San Giovanni Teatino) e la stessa Nuccia De Angelis (D.One, Montepagano).

Tra le priorità del nuovo mandato, il rafforzamento delle attività di formazione professionale, ritenute sempre più strategiche per la crescita del settore della ristorazione. In quest’ottica il Consorzio avvierà una collaborazione con un qualificato operatore della formazione per organizzare corsi di specializzazione destinati al personale di accoglienza e di sala delle strutture aderenti a Qualità Abruzzo.

“Il Consorzio Qualità Abruzzo vuole essere un punto di riferimento per la valorizzazione della cultura gastronomica del nostro territorio – ha dichiarato il neopresidente Raffaele Cavallo –. Nei prossimi mesi lavoreremo per rafforzare ulteriormente questo percorso, puntando sulla formazione professionale, sul confronto con esperti del settore e sulla crescita delle competenze, elementi fondamentali per affrontare le sfide che attendono la ristorazione regionale e italiana”.