Al via “Dentro lo schermo 3” con laboratori di cinema in sette scuole abruzzesi

È partito ufficialmente “Dentro lo Schermo 3”, il percorso didattico e laboratoriale innovativo finanziato nell’ambito del bando nazionale Cinema per la Scuola (CIPS 2025), promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura, che coinvolge sette istituti scolastici abruzzesi, dando l’opportunità agli studenti di passare da semplici fruitori di contenuti audiovisivi a protagonisti attivi e consapevoli della produzione cinematografica. La scuola capofila dell’iniziativa è il Polo Liceale “L. Illuminati” di Atri, rappresentato dal dirigente scolastico Adriano Forcella, che ha sostenuto con convinzione e determinazione la realizzazione del progetto.

Ciascun istituto ospita laboratori teorici e pratici, a cura dei videomaker professionisti Silvio D’Angelo e Francesco Marini, che trasformano le aule in veri e propri set cinematografici, dove i veri protagonisti sono i ragazzi che sperimentano tutte le fasi della filiera audiovisiva. Dalla regia alla fotografia, dalla registrazione audio alla recitazione, fino alla produzione di contenuti digitali per il backstage. Un’esperienza immersiva che coniuga competenze tecniche, creatività, inclusione e attenzione alla sostenibilità ambientale.

I laboratori, avviati nel mese di marzo, stanno già coinvolgendo tre scuole con progetti innovativi e fortemente legati al territorio. All’IIS “E. Alessandrini” di Montesilvano gli studenti stanno riscoprendo il film “La guerra degli Antò”, girato proprio nella loro città, riflettendo su temi ancora attuali come l’identità, il rapporto con la provincia e le tensioni internazionali. All’Istituto Tecnico “Tito Acerbo” di Pescara, invece, è in corso la realizzazione di uno spot creativo che mette in dialogo passato e presente, in occasione del centenario della città. Al Liceo “G. Marconi” di Pescara i ragazzi sono impegnati nella produzione di un cortometraggio originale, interamente ideato e realizzato dagli stessi partecipanti.

Il progetto proseguirà nei prossimi mesi con il coinvolgimento delle altre scuole protagoniste del progetto. Ad aprile le attività si sposteranno all’IIS “Galiani - De Sterlich” di Chieti, al Polo liceale “L. Illuminati” di Atri e al Liceo scientifico “F. Masci” di Chieti, mentre a maggio sarà la volta del Liceo “M. Dei Fiori” di Penne, completando così il ciclo laboratoriale prima degli eventi finali.

Un momento centrale del percorso sarà rappresentato dall’incontro che si terrà il 25 marzo prossimo al liceo Illuminati, istituto capofila di “Dentro lo schermo 3”, quando gli studenti parteciperanno a una lezione immersiva sulla storia del cinema in Abruzzo guidata da Piercesare Stagni, presidente dell’Abruzzo Film Commission. L’iniziativa vedrà la partecipazione sia dei ragazzi dell’istituto di Atri, che di quelli provenienti dalle scuole di Chieti, Pescara, Penne e Montesilvano, offrendo un’importante occasione di confronto, scambio e crescita condivisa tra giovani aspiranti filmmaker.

“Dentro lo Schermo 3” si conferma così come un modello avanzato di didattica innovativa, capace di integrare linguaggi contemporanei, competenze digitali e valorizzazione del territorio. Il cinema entra nelle scuole non solo come oggetto di studio, ma come strumento concreto per sviluppare pensiero critico, creatività e partecipazione attiva, offrendo agli studenti l’opportunità di raccontare il presente e immaginare il futuro.