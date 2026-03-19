Festa del Papà, nei 14 uffici postali abruzzesi con sportello filatelico una cartolina filatelica dedicata alla ricorrenza

Poste Italiane celebra la Festa del Papà, in calendario giovedì 19 marzo, con una cartolina filatelica.

Abruzzo la colorata cartolina “Ciao Papà” è disponibile, oltre che sul sitoL’Aquila V.R. (via della Crocetta), Avezzano (via Cavalieri di Vittorio Veneto), Sulmona (piazza Brigata Maiella), Castel di Sangro, Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato), Vasto (via Giulio Cesare), Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 4 (via Cavour), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I, 34), Penne, Teramo Centro (via Paladini), Giulianova (via Gramsci) e Roseto (via Puglie). Inla colorata cartolina “” è disponibile, oltre che sul sito poste.it , nei 14 uffici postali con sportello filatelico:. (via della Crocetta),(via Cavalieri di Vittorio Veneto),(piazza Brigata Maiella),(via Spaventa),(via Guido Rosato),(via Giulio Cesare),(corso Vittorio Emanuele),(via Cavour),(corso Umberto I, 34),(via Paladini),(via Gramsci) e(via Puglie).

Inoltre, negli uffici postali di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele II), Pescara 4 (via Cavour), Montesilvano Spiaggia (corso Umberto I), Penne (via Aldo Moro), Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare), giovedì 19 marzo dalle 9 alle 13 sarà allestito un tavolo filatelico, con cartoline tematiche dedicate e timbro a datario mobile. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, vuole ricordare in modo originale una giornata particolare, regalando la colorata cartolina a una persona cara o spedendo un messaggio a un destinatario.

In Abruzzo sono stati 27 i neo-papà dipendenti di Poste Italiane che negli ultimi mesi hanno usufruito degli istituti previsti dalle politiche della famiglia e in particolare per il sostegno della genitorialità come i congedi di paternità e parentale. Per loro, ma in generale per tutti i dipendenti genitori, l’azienda promuove numerose iniziative pensate per tutelare la maternità e la paternità, favorire la conciliazione vita-lavoro, valorizzare il ruolo genitoriale e la parità di genere.

Ad esempio, in materia di congedo parentale, che prevede per legge tre mesi indennizzati all’80% della retribuzione, Poste Italiane garantisce ai suoi dipendenti un trattamento di miglior favore riconoscendo, per gli eventuali successivi due mesi di congedo fruiti entro il sesto anno di vita del bambino, una indennità dell’80% anziché il 30% che prevede la legge.

Tra le altre iniziative, il percorso denominato “Lifeed” e dedicato a genitori con figli fino ai 18 anni. Un percorso per rendere l’esperienza genitoriale un “master” in competenze trasversali, essenziali anche per la crescita professionale.

Con l’iniziativa “Fiocco giallo”, dedicata a tutti i dipendenti neo genitori, Poste Italiane dà il benvenuto ai nuovi nati con un cofanetto giallo contenente prodotti per l’infanzia di prima qualità necessari per dedicare ai bebè le migliori attenzioni.

La certificazione “Top Employers”. L’attenzione di Poste alla genitorialità è stata confermata dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il settimo anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane e si concretizza anche attraverso altre iniziative che accompagnano il dipendente durante il suo percorso.



