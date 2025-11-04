Partecipa a Ortona Notizie

Tutto pronto per la nuova edizione di "Borgo Rurale"

L'evento dedicato ai sapori autentici della tradizione Ã¨ giunto al ventiseiesimo anno

Eventi
Tutto pronto per la 26esima edizione di "Borgo Rurale â€“ Festa del vino novello, castagne e olio nuovo" che si terrÃ  sabato 8 e domenica 9 novembre a Treglio, in provincia di Chieti.

L'evento, organizzato dalla Pro Loco APS di Treglio, con il patrocinio del Comune, Ã¨ da oltre vent'anni il punto di riferimento del settore, come spiega il presidente dell'associazione Francesco Conserva"Ãˆ una manifestazione importante che cresce sempre negli anni, accogliendo visitatori non solo dall'Abruzzo ma anche da fuori regione. Questo ci rende orgogliosi dell'iniziativa e del nostro territorio".

Il vino novello, il Montepulciano abruzzese e il Pecorino sono sicuramente l'attrattiva principale di Borgo Rurale, con la presenza delle cantine Spinelli, Colle Moro, Casal Thaulero, Valle Martello, Vini Casalbordino, Citra, Agriverde e Miglianico.

I menÃ¹ di quest'anno sono come di consueto all'insegna del gusto e della tipicitÃ  con i piatti della tradizione tramandati dalle massaie del paese e preparati nelle postazioni, in cui sono impiegati circa 300 volontari. Queste le proposte dell'edizione 2025: maccarune alla trappitare, baccalÃ  e peperoni arrosto, pancetta alla brace, arrosticini, sagnette e ceci con peperone dolce, pizz'e foje, pallotte cace e ove, sagnette e fagioli, salsicce alla spada, pizza fritta con mortadella e ventricina, cif e ciaf di ventricina, caciocavallo impiccato, pasta con zucca gialla, pancetta e crema di rape, degustazione di formaggio pecorino e pane con olio nuovo. A completare i sapori del borgo i piatti gluten free (sagnette e ceci con peperone dolce, bocconotto e fiadone). E poi crispelle, castagne e ceci alla brace, degustazione di mieli, punch caldo, cicchetti, caffÃ¨, vin brulÃ¨ e confetture varie. "Per le proposte gastronomiche â€“ aggiunge il presidente Conserva â€“ scegliamo solo prodotti locali della tradizione abruzzese, abbinati a ottimi vini del territorio. Questa qualitÃ  nella selezione dell'offerta enogastronomica, insieme ad una grande attenzione per i piatti gluten free, ci permettono di soddisfare i nostri ospiti. Grande attenzione anche nell'edizione di quest'anno Ã¨ riservata all'aspetto della sicurezza e agli allestimenti che fanno di Borgo Rurale un evento unico e bello". E gli allestimenti delle cantine e del borgo, che sono il fiore all'occhiello della manifestazione, sono curati da Alessandro Di Tullio, membro della Pro Loco. Mentre l'intrattenimento musicale Ã¨ affidato, il sabato, a Terre di Sud (piazza San Giorgio), Breezy (via Roma), i Pop's (via Centrale), Vittorio Solaris (via Orientale), Acustic & co (largo Cavilloso), i Fermentati (itinerante); la domenica, a Zullimania (piazza San Giorgio), Donna Sofia (via Roma), Gruppo Transumante (via Orientale), i Cantautorando (via Centrale), i Folli (largo Cavilloso), il Grappolo Sonoro (itinerante).

Come di consueto i visitatori possono usufruire di un baby parking per i piÃ¹ piccoli, un'area camper e il servizio navetta, disponibile dalle ore 17.30, con partenze dal piazzale della Pietrosa (Lanciano), dal quartiere S. Rita (Lanciano) e dal Thema Polycenter (Rocca S.Giovanni).

Il taglio del nastro, alla presenza di organizzatori e autoritÃ , si tiene sabato 8 novembre alle ore 18.30.


 

