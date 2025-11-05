"Sushi 3000" è il nuovo singolo de "Le canzoni giuste"

Tornano "Le canzoni giuste", band di Pescara, con il nuovo singolo “Sushi 3000” ft. Davide Borri in uscita venerdì 7 novembre. Dopo un tour lungo tutto lo stivale e dopo aver collezionato importanti aperture live tra cui ai Finley al Tanta Robba Festival di Cremona e ai Patagarri al Cassandra Fest di Centibuchi (AP), la band è pronta a farci ascoltare un nuovo brano in cui li sentiamo rinnovati pur restando sempre fedeli a se stessi.

Tra guerre non così lontane ed omologazioni quotidiane, il brano mette a nudo il culto del benessere e la frenesia del “tutto e subito”, con un ritmo irresistibile e un’ironia tagliente. Firmato da "Le canzoni giuste" in featuring con Davide Borri, “Sushi 3000” è una traccia ballabile e corrosiva: una fotografia lucida e divertita di un secolo che corre veloce, dove restare sé stessi è l’unico vero atto rivoluzionario. “Sushi 3000” è pop satirico allo stato puro, con il sorriso amaro di chi osserva il proprio tempo da dentro la centrifuga.