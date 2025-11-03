Rodrigo celebra 50 anni di moda maschile a Chieti

Rodrigo celebra 50 anni di storia con un evento speciale in programma nel suo headquarter di Chieti, venerdÃ¬ 7 novembre 2025, dalle 17:30 alle 20:00.

Lâ€™iniziativa, organizzata nel Factory Store di Via Erasmo Piaggio, ripercorre mezzo secolo di moda maschile attraverso un allestimento che unisce tradizione, innovazione e sostenibilitÃ .

Lâ€™esposizione include un atelier sartoriale con capi dâ€™archivio dagli anni â€™70 ai Duemila, strumenti del mestiere e una selezione di riviste di moda uomo. In anteprima, saranno presentati i capi della collezione Upcycling, realizzati con stock esistenti e lavorazioni artigianali. Tra le novitÃ , la capsule collection R75 con materiali tecnici e filati innovativi, e la collaborazione artistica con Marco Lodola, che reinterpreta in chiave pop lâ€™iconico Centauro, simbolo del brand.