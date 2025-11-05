MercoledÃ¬ 5 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«Io sono la vera vite e il Padre mio Ã¨ il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perchÃ© porti piÃ¹ frutto. Voi siete gia mondi, per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non puÃ² far frutto da se stesso se non rimane nella vite, cosÃ¬ anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perchÃ© senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarÃ dato. In questo Ã¨ glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, cosÃ¬ anchâ€™io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perchÃ© la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo Ã¨ il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. Nessuno ha un amore piÃ¹ grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se farete ciÃ² che io vi comando. Non vi chiamo piÃ¹ servi, perchÃ© il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perchÃ© tutto ciÃ² che ho udito dal Padre lâ€™ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perchÃ© andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perchÃ© tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. (Gv 15, 1-17)

La Parola di oggi vuole indicarci i criteri di scelta, che siano saggi e prudenti, e ci sollecita a calcolare, se usiamo le risorse necessarie, per vivere bene i nostri doveri quotidiani.

GesÃ¹, attraverso le 2 parabole, chiede di farsi bene i conti e invita ad osare, a prendere sul serio la sua provocazione:

Â«Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto â€¦Â»;

Â«...che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati.Â»

Vuol essere un invito, anche a me e te, a confrontarci, con i nostri criteri di giudizio, e a rivedere il nostro modo di valutare gli eventi della vita. Dio ci dona la grazia di seguirlo in un cammino di fede che ci possono aprirci le porte della vera vita. E se imitiamo Lui neppure le delusioni o le paure o gli attaccamenti alle persone e alle cose, possono ostacolare questo percorso di vita vera, che puÃ² essere piÃ¹ o meno lungo, ma che se ci lasciamo guidare ci porterÃ allâ€™eternitÃ .

Ed io cammino come suo discepolo o presumo di poter fare da solo? Come attualizzo nella mia vita il seguire GesÃ¹?

Signore, aiutami a correre sulla via della vita, che Tu mi indichi e che non mi lasci prendere dalle finzioni, fa che possa sempre correre con te, libera dal peso di tutto quello che non serve ad amare, ma portando con gioia la mia croce. Amen