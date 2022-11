" in un cimitero, regna più vita che morte "

Figlia d' arte, cresciuta con la passione di passeggiare per cimiteri che amo immortalare con la fotografia andando contro tutti quei tabù macabri che la morte accompagna . Parlo di morte , ma quella dolce , quella che ricorda la vita, perché in fondo è lei , la morte , che ci resta accanto per tutto il tempo , la vita al contrario ci mette sempre a dura prova !

Mi presento mi chiamo Giulia e nella vita ho deciso di prendermi cura di quel respiro che rimarrà dolce, sottile e indelebile nel tempo e mai l' ultimo.

Ho iniziato a passeggiare nei cimiteri quando ho subito un lutto in prima persona e questo luogo da allora non l'ho più abbandonato. Da qui sono stata accolta da emozioni forti e da incontri di profonda connessione . Anime così pure hanno preso un posto speciale nel mio cuore. Io che incontro e curo il dolore ogni giorno, camminando sottobraccio con la morte, in questa ricorrenza abbraccio tutte le famiglie , distrutte dal dolore e chiedo loro un respiro : che la memoria di tutti i vostri cari defunti , non sia ricordata solo oggi, ma sempre.. porgendo " il fiore del Ricordo " a chi vivrà per sempre nei vostri cuori.

G.M. La Ragazza Dei Cimiteri