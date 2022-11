ORTONA CALCIO - BASTANO TRE MINUTI DI ALTA SCUOLA CALCISTICA PER TORNARE ALLA VITTORIA

Una vittoria importantissima per l'Ortona calcio , e' la terza su dieci gara disputate e sinceramente il bottino fin qui conseguito e' poca cosa rispetto al valore della compagine . La mia opinione personale che la squadra gialloverde possiede tutto il necessario per ben figurare in Eccellenza , credo che la sua collocazione non dovrebbe essere la lotta per la salvezza ma assolutamente quella di un campionato tranquillo con spunti ed acuti per togliersi anche tante soddisfazioni .

Invece sembra che ogni partita sia da dentro o fuori e questo la dice lunga sullo stato in cui la compagine si trova ad operare , così c'e' nervosismo , sottostima dei propri mezzi che poi inevitabilmente abbassano anche le aspettative che però , secondo me, portano solo nocumento sul rendimento della squadra rendendo tutto piu' difficile . Ci vuole tranquillita' e questo lo si può ottenere solo con la dovizia sia dell'ambiente in generale ma soprattutto in primis dal condottiero che nella fattispecie e' l'allenatore . I risultati fin qui ottenuti sono deludenti e così facendo non si fa altro che deprimere ed intristire i calciatori che davvero sono tenuti a pensare che salvarsi e' il solo obbiettivo che hanno e se l'asticella e' così bassa e' inevitabile che quello che si ottiene e' conseguente .

La squadra per come i dirigenti l'hanno strutturata insieme all'allenatore merita ben altro piazzamento e la gara di oggi e' li a dimostrarlo . Abbiamo assistito , all'inizio del secondo tempo , a lampi di alta scuola calcistica con protagonisti su tutti Dragani , Ligocki , Ibra e Lemou che sono apparsi di categoria superiore , hanno sfoggiato gioco arioso , tecnica eccellente che se non possiedi tutto il necessario mai potresti esprimere a quel livello . In tre minuti si sono confezionati trame e palleggi di rara bellezza che hanno portato prima Ligocki e poi Lemou a delle reti che difficilmente dimenticheremo . In un'altra occasione sempre in quei famosi tre minuti si e' sfiorato il terzo capolavoro . Dopo quello che i calciatori ci hanno fatto vedere nessuno puo' venirci a dire che l'unico obbiettivo e' la salvezza perche' sarebbe un gravissimo errore , semmai ci si dovrebbe chiedere perche' non si riesce ad esprimere tutto il potenziale che la squadra possiede . Qual'e' il motivo che ci porta a pensare che non siamo all'altezza di altre compagini che onestamente mi sembrano abbordabilissime e che stanno come classifica nettamente sopra di noi ? Questo e' il quesito che dovrebbero porsi i dirigenti che tanti sacrifici hanno fatto e stanno facendo per far tornare Ortona a livelli consoni . Questo a quanto mi dicono deve essere un anno di transizione ma sinceramente mi aspetto molto di piu'rispetto a quanto ottenuto finora , allora sprono tutti a rimboccarsi le maniche e soprattutto bisogna far girare la squadra all'altezza del suo valore che e' , ripeto secondo me , nettamente superiore a quanto espresso .

Dopo il due a zero e il terzo gol sfiorato abbiamo perso compattezza e abbiamo subito il ritorno degli avversari che hanno trovato però l'ottimo nostro portiere che sta dimostrando sempre piu' la sua efficacia . Abbiamo cominciato ad avere paura e la rete degli ospiti al 42' s.t. ci ha messo apprensione ma fortunatamente siamo riusciti a portare in porto il risultato che e' apparso senza dubbio meritato .

Ortona : 1-Pelusi v. 7,5 non sbaglia un intervento , saracinesca e sicurezza sembra essere il suo credo.

2- Miccoli v. 6 una gara difficile per lui ma combatte e si tiene a galla .

3- Squadrone v. 6 anche per lui non e' stata una giornata semplice ma ha tenuto botta .

4- Milizia v. 5 lento , compassato , a volte abulico , non l'apporto necessario e ricordo ancora che e' un centrocampista che in dieci gare non ancora fa un tiro in porta . 5- Martelli v. 6 si e' battuto allo strenuo senza mai eccellere ma non ha demeritato .

6- Lieti v. 6 fa il suo e merita la sufficienza ma l'asticella bisogna alzarla perche' si prendono inevitabilmente sempre gol e questo non deve succedere., piu' attenzione . 7- D' Alonzo v. 5.5 in posizione inedita non convince affatto , non e' un centrocampista e anche come difensore non ha mai convinto . 8- Lemou v. 7.5 ottima prestazione , gran contributo sulla fascia , ottimi spunti , una bella rete , cosa si vuole di piu' ? 9- Ibra v. 7.5 bravo , veloce , volitivo , difficile da marcare , ottime trame , spauracchio della difesa avversaria . 10- Dragani v. 7.5 che dire , gli manca solo il gol , e' una delizia vederlo fraseggiare , classe genuina , sul finale cala un po' ma evviva davvero . 11- Ligocki v. 8 corre , sa giocare a calcio , fraseggia anche in spazi stretti , sa come smarcarsi , guadagna falli su falli , un gol bellissimo , a volte imprendibile .

Allenatore Savini v. 6 la squadra e' nervosa e le 5 ammonizioni lo testimoniano , non sempre efficace nella gestione dei cambi e della gara .

Amerigo Gizzi