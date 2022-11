STA NASCENDO UN CAMMINO DI SEIMILA CHILOMETRI - SI CHIAMERA ' IL CAMMINO DI MARGHERITA

COMUNICATO STAMPA "Sta nascendo un Cammino di seimila chilometri - Si chiamerà il Cammino di Margherita" Sta nascendo un Cammino di seimila chilometri - Si chiamerà il Cammino di Margherita.

Sarà questo il nuovo progetto delle associazioni tutte ortonesi Progetto Ortona 2.0, SearchGo e NoveZeroSei per promuovere e valorizzare il territorio abruzzese, nazionale ed europeo. Una camminata attraverso i casati e i feudi di Margherita d’Austria, figlia naturale di Carlo V d’Asburgo e governatrice dei Paesi Bassi spagnoli e duchessa di Firenze, Parma e Piacenza.

Si vuole portare il turismo storico dal centro del mediterraneo al nord Europa – annuncia Franco Cespa, responsabile del progetto - ci saranno le tappe obbligate nelle città dove Margherita d'Austria ha vissuto, dove la storia e la gastronomia del XV secolo e quella di oggi fanno da sfondo a rappresentazioni, sfilate e festeggiamenti storici narrati anche dallo spettacolo teatrale dei NoveZeroSei.

“Con questo cammino vogliamo far ripercorrere le vie che Margherita fece durante la sua nobile vita, unendo i paesi, i borghi e i punti d’interesse che si trovano lungo il trekking”. Spiega Francesco Bernabeo, presidente di SearchGo e continua - un progetto ambizioso, di respiro Europeo e completamente ad impatto zero per l’ambiente. Nel breve tempo partiremo ufficialmente con la realizzazione delle prime tracce, anche grazie ai comuni che decideranno di supportare logisticamente il progetto.

“Entro cinque anni, contiamo di far diventare il Cammino di Margherita e tutte le sue varianti, il trekking più lungo del mondo”.

Il 2 novembre 2022, presso la Sala Eden di Ortona alle ore 10:30, ci sarà la prima presentazione del progetto. Il nostro invito è valido per tutte le aziende, associazioni e privati che vorranno entrare a far parte del progetto e realizzare con noi qualcosa di grandioso.

Ufficio Stampa SearchGo

Ufficio Stampa Progetto Ortona 2.0

Ufficio Stampa NoveZeroSei

Responsabile del Progetto

Franco Cespa

347 233 4720