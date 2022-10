Beffato il Victoria Cross a cinque minuti dalla fine

MORRONESE 1

VICTORIA CROSS 1

Formazione

SCARINCI ALBERTO PACACCIO CARRIERI SCARINCI D'ALESSANDRO FABRIZIO GUEYE PONCE VALERIO ( 55° BILANCIA) ALTOBELLI DI MUZIO HAMZA

C'è grande rammarico per il pareggio di oggi, due punti regalati a cinque minuti dalla fine quando ormai la vittoria era ad un passo.

Sicuramente non è stata una bella partita, ma nonostante tutto non si è concesso nulla all'avversario.

Nel primo tempo poche le occasioni degne di nota.

Al 62° la sblocchiamo con un assolo di Flamur Hamza che dal limite dell'area lascia partire un fendente che si insacca all'angolino alla destra del portiere.

La squadra, pur abbassandosi leggermente, corre pochi pericoli.

E quando ormai i tre punti sembrano cosa fatta, a cinque minuti dalla fine un intervento scriteriato del nostro portiere regala un penalty alla Morronese che quasi non credono ai loro occhi e realizzano il pareggio.

Un vero peccato per la truppa guidata da Mister Ciampoli che, pur non brillando, avrebbe meritato la posta piena ma il calcio è anche questo e bisogna prenderne atto.

Resettare immediatamente e testa subito a domenica prossima dove nel nostro stadio arriva il Città di Chieti, attualmente vice capolista del campionato.