UNA BRUTTA SCONFITTA CHE PORTA CON SE SOPRATTUTTO UN INTERROGATIVO - L'ALLENATORE SAVINI E' IDONEO PER L'ORTONA ?

E' stata una brutta giornata quella di ieri vissuta dai gialloverdi in quel di Alba Adriatica , la gara e' stata in equilibrio e si e' risolta in favore dei padroni di casa solo allo scadere dei tempi regolamentari . E' chiaro che il dispiacere e la delusione e' massima soprattutto per i dirigenti e i tifosi che avevano creduto almeno in un pareggio ma credo che questo avrebbe un po' , solo un po' , edulcorata la giornata ma non avrebbe , secondo me , cambiato la situazione di fondo e che si e' andata evidenziando in queste prime nove gare di campionato .

Se all'inizio si potevano accampare delle scuse per esempio il passaggio di categoria e l'ambientamento dei nuovi acquisti ora la situazione che si e' venuta ad appalesare oggettivamente e' pesantissima e lo sfogo di Mister Savini nell'intervista dopo la gara mi sembra piu' una ricerca di colpe altrui senza minimamente accennare alla sua figura che l'anno scorso avevamo elogiato come l'artefice primo dello splendido campionato fatto ma che analogamente bisognerebbe rimarcare , e lui dovrebbe essere il primo a farlo , le sue colpe senza imputare ai senatori mi e' parso di capire additati come veri colpevoli . Se alcuni dei calciatori hanno 35, 36, 37 anni e si sono fatti beffare il Mister ne ha molti di piu' e non puo' dire che e' esente da colpe , quando si e' arrivati allo scarica barile vuol dire che si e' alla frutta .

Posso capire che le interviste a caldo a volte sono fuorvianti e possono essere un po' pesanti al di la' di quanto effettivamente si vorrebbe ma un allenatore esperto e di vecchia data a maggior ragione ne avrebbe dovuto tener conto e regolarsi di conseguenza . Mi permetto di rimarcare che da sempre si riconosce il ruolo chiave del condottiero ma sempre nel bene e nel male e lo scarico di responsabilità mi sembra , scusate il giro di parole , irresponsabile .

Dopo 9 giornate di campionato siamo penultimi in classifica e sinceramente non credo che la campagna acquisti fatta dai dirigenti rispecchi al meglio il valore dell'organico , ho avuto gia' modo di rimarcare in altra occasione che i calciatori a disposizione non giustificano affatto questa precarietà estrema a cui la classifica ci relega .

Torno a rimarcare un punto focale ossia che l'organico attuale ha avuto l'avallo dell'allenatore Savini e non credo che le aspettative palesate dal condottiero fossero questo disastroso viatico che stiamo attraversando .

Non mi sento di dare nessuna colpa ai dirigenti che da sempre hanno dimostrato nei fatti il loro impegno anche con esborsi economici di non poco conto e quindi credo che in questi casi non si puo' non rimarcare che l'allenatore non abbia dato cio' che l'intera dirigenza si aspettava , sicuramente non un campionato di vertice ma essere fanalini di coda assolutamente no .

Gli elogi e gli apprezzamenti vanno fatti quando ci sono risultati ma il rovescio della medaglia e' la critica doverosa se questi non c'entrano le aspettative o si discostano in modo importante da essi . Quindi ci troviamo in questo momento in una situazione che chiamarla critica sembra un eufemismo ed allora la domanda che si pone e' una sola , come se ne esce ? Continuare con questo allenatore a cui si e' riconoscenti per il passato e rischiare di aver successivamente , se le cose non dovessero migliorare , il grande rammarico di non aver provveduto ad esonerarlo ? Sicuramente e' una decisione difficile da prendere per i dirigenti ma sono sicuro che come hanno dimostrato in passato risolveranno la situazione nel modo migliore .

Quello che penso l'ho espresso in tutta sincerità e dal di fuori quindi sicuramente ci sono cose che non conosco appieno e le mie valutazioni possono non essere perfettamente aderenti alla realtà ma una cosa e' certa e cioe' che vederci penultimi ci fa sentir male .

Amerigo Gizzi