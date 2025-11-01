Si inaugura domenica 9 novembre il format culturale ‘Inbiblioteca. Tra versi, anima e tela'

Si inaugura domenica 9 novembre alle 17 il format culturale curato dal critico letterario e d'arte Massimo Pasqualone ‘Inbiblioteca. Tra versi, anima e tela - rassegna di parole, colori ed emozioni’, nella Biblioteca Antonio Russo presso il Museo Michetti di Francavilla al Mare. Per l'occasione verrà presentato il fitto programma di eventi, fino a giugno 2026 a cadenza bisettimanale e si terranno le presentazioni di libri a cura di Alessandra Melideo, che dialogherà con Rossella Frollà, Claudio Cirinei e Luisa Di Labio, mentre Florida Stati dialogherà con Massimo Pasqualone; Paola Caporale con Danila Russo; Maria Gabriella Ciaffarini con Elena Malta; Giuliano Commito con Stefano Pasotti. A seguire l'inaugurazione della mostra di Gianni Ortolano dedicata ai concerti di Mimmo Locasciulli, che rimarrà nei locali della biblioteca fino al 9 dicembre.

«Siamo orgogliosi di ospitare nella Biblioteca Comunale Antonio Russo una rassegna come “Tra versi, anima e tela”, che unisce letteratura, arte e introspezione in un percorso di crescita culturale e umana», sottolinea il prof. Matteo Colognoli (foto), presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Sophia. «La nostra Biblioteca non è solo un luogo di libri, ma uno spazio vivo di incontro, confronto e condivisione, dove la parola scritta dialoga con il colore, la musica e l’emozione. Ringrazio il curatore, il prof. Massimo Pasqualone, per aver saputo creare un programma ricco e variegato, che accoglie autori, artisti e studiosi in un dialogo continuo tra linguaggi e sensibilità. Eventi come questo testimoniano l’importanza di investire nella cultura come motore di comunità e come strumento di bellezza, coesione e libertà interiore. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a vivere con noi questi appuntamenti, che fanno della Biblioteca un vero cuore pulsante di Francavilla al Mare».