“Rifiorire”, opera d’arte donata alla breast unit dell’Ospedale di Ortona

Ottobre, il mese tradizionalmente dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce del tumore al seno, si conclude con un’iniziativa che unisce arte e cura.
L’artista Simona Milella, originaria di Spoltore, ha donato una sua opera intitolata “Rifiorire”.
Il quadro è stato accolto dalla breast unit dell’Ospedale di Ortona, centro certificato “breast center Eusoma” della Asl Lanciano Vasto Chieti per la cura del carcinoma della mammella, e dall’Associazione Gaia, che offre sostegno alle donne operate al seno.
L’opera “Rifiorire” va ad arricchire la sala d’attesa del reparto. Si tratta della seconda donazione dell’artista, che già nel 2018 aveva donato il quadro “Rinascita”.
Il nuovo dipinto è accompagnato da una dedica rivolta alle pazienti della senologia oncologica: «Con l’augurio di ‘rifiorire’, dopo ogni tempesta, più forti e colorate di prima».
La breast unit ha voluto ringraziare l’artista per il dono ricevuto con una targa: «A Simona Milella. L’arte rende il mondo un luogo di bellezza e di pace. Grazie per aver voluto condividere il tuo mondo con noi».