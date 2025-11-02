Nutrizione pediatrica, nellâ€™Ospedale di Chieti un nuovo servizio dedicato

Nellâ€™Ospedale di Chieti Ã¨ attivo il nuovo Servizio di dietetica e nutrizione pediatrica. Ãˆ disponibile allâ€™interno della Clinica pediatrica, diretta dal professor Francesco Chiarelli, ed Ã¨ finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di un appropriato stato nutrizionale dei pazienti, sia ricoverati sia ambulatoriali.

Lâ€™attivitÃ si concentra in particolare sulle patologie sensibili alla dietoterapia (terapia basata su un regime alimentare specifico) e svolge anche unâ€™importante funzione educativa, finalizzata a diffondere un corretto stile alimentare.

I piccoli pazienti sono supportati da unâ€™Ã©quipe multidisciplinare che prevede la presenza di un pediatra specialista e della dietista Manuela Rosati.

Riferimenti e contatti

Ãˆ possibile contattare il reparto ai seguenti numeri di telefono: 0871.358021, 0871.357853 o 0871.358690.