"Sassi di parole", autrici abruzzesi raccontano Laudomia Bonanni

Arriva in tutte le librerie italiane, il 25 aprile, “Sassi di parole” (Edizioni Mondo Nuovo), il nuovo libro scritto da Antonella Caggiano, Francesca Capriotti e Monica Ferri. Un’opera originale che intreccia letteratura e grafologia per restituire al lettore un ritratto intenso e inedito di Laudomia Bonanni – scrittrice spiazzante, irriverente, celebrata e poi dimenticata.

Il volume si inserisce nella collana Tascabili da Viaggio, curata da Massimo Pamio, che raccoglie opere dedicate alla vita artistica e agli aspetti meno noti di grandi personalità della letteratura del primo Novecento – da Gabriele d’Annunzio a Francesco Paolo Michetti, fino a Ennio Flaiano.

Laudomia Bonanni, collocata nel panorama del neorealismo italiano, si distingue per una scrittura di ricerca, asciutta, capace di interrompere il racconto proprio quando “la verità si fa troppo vera” – come scrisse Eugenio Montale. Antonella Caggiano la consegna nel suo stile ironico, tagliente e a tratti scandaloso, accompagnando il lettore tra luoghi, personaggi e dinamiche sociali del tempo, con uno sguardo profondamente umano e investigativo. Particolarmente audace fu la scelta, per l’epoca, di raccontare in maniera diretta la sessualità e la maternità, temi che emergono nei suoi testi in tutta la loro forza disarmante.

Il contributo di Francesca Capriotti e Monica Ferri arricchisce il volume con un’attenta analisi grafologica che rivela tratti inaspettati della personalità di Bonanni: un’indole virile, scontrosa, diffidente e angolosa, segnata da una tensione inquieta che la tenne ai margini della piena affermazione nel panorama letterario italiano del secondo dopoguerra.

Sassi di parole è impreziosito da immagini in bianco e nero e si completa con una sitografia ragionata, utile per approfondire ulteriormente la figura di Laudomia Bonanni e il contesto storico-letterario in cui visse e operò.

Un omaggio a una figura complessa e affascinante, restituita alla memoria culturale con profondità e rigore.

Le autrici

Antonella Caggiano vive a Pescara dal 2016, dove insegna materie letterarie. Ha collaborato a “Il Roma” e a “Il giornale di Napoli”, divenendo giornalista pubblicista. Ha pubblicato Estensioni, Galzerano editore, 1990, Cronaca di uno zen annunciato, Albatros, 2010, Dolce di sale, con prefazione di Dante Maffia, Costa edizioni, maggio 2022 e La vena delle viole, con nota, in quarta di copertina, di Davide Rondoni, Carta Canta editore, novembre 2023. Le opere sono state accolte positivamente dalla critica. Molte poesie sono state tradotte in diverse lingue. Ha ottenuto riconoscimenti in molti premi letterari. È giurata in diversi premi letterari ed è organizzatrice di eventi culturali. È membro dell’Accademia Internazionale “Mihai Eminescu”. Ha partecipato a diversi Festival internazionali della poesia. Collabora con riviste letterarie online. Alcuni suoi testi sono presenti in antologie, fra le altre in 900 e oltre a cura di Roberto Pasanise e Gerardo Salvadori, introdotta da Pompeo Giannantonio, della facoltà di Lettere di Napoli e nell’antologia Poeti e Poesia, curata da Elio Pecora.

Francesca Capriotti risiede a San Benedetto del Tronto (AP), ha seguito studi linguistici e poi grafologici. Consulente grafologa, educatrice del gesto grafico, tutor DSA, technician counselor, presidente AGI Marche. Nutre e coltiva da anni grande passione per la grafologia e per tutte le discipline dell’umano sentire.

Monica Ferri vive a Chieti dove insegna materie letterarie nella scuola superiore. Grafologa appassionata, cura ritratti di personalità, collaborando con riviste e giornali on line. Promuove e organizza eventi culturali e incontri con autori presso librerie, enti o associazioni. Ha pubblicato con Massimo Pamio per Edizioni Mondo Nuovo: Chi era Gabriele d’Annunzio, Chi era Francesco Paolo Michetti e Chi era Ennio Flaiano (2024). Ha curato Da dove spuntano i bucaneve. Lettere dal Matese, un epistolario di Brigida De Gregorio (Dieci lune edizioni, 2024).